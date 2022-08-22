Звезды, голые гости и агрессия: тюменская официантка рассказала о сложностях работы

«Человек — существо умное и хитрое. Зачем что-то делать самому, если у тебя есть силы, чтобы заставить других „попотеть“? В современном обществе проявление физической агрессии и принуждения, конечно, не приветствуется, а вот моральное насилие, к сожалению, до сих пор достаточно распространено», прокомментировала она.