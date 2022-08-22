Звезды, голые гости и агрессия: тюменская официантка рассказала о сложностях работы

Александре К. 22 года. Уже 4 года она работает в одном из тюменских отелей.
«В любой ситуации мы остаемся вежливыми, доброжелательными, потому что клиент должен быть доволен. Плохие отзывы — сердитый начальник, срывающийся на нас. Зачастую гости даже не замечают наших стараний», высказала мнение девушка.
По словам Александры, не так давно в отеле останавливался актер популярного российского телесериала «Реальные пацаны». Он сидел в ресторане с другом. Знаменитость явно была в хорошем расположении духа — актер шутил, тепло общался.
«В какой-то момент „звездные“ гости дошли до определенной кондиции. Актер встал из-за стола и сказал приятелю „Сейчас увидишь, что такое настоящие упражнения“. Он начал приседать и отжиматься на глазах удивленного зала. Это сделало наш день»,иронично заметила она.
Что касается второй ситуации, то она не такая приятная. На протяжении года в отеле останавливается мужчина лет сорока. В последний раз он прибыл с двумя маленькими дочками. Это удивило многих, поскольку мужчина часто пользовался услугами девушек по вызову.
Этот стол взяла коллега Александры. Когда девушка вернулась на бар, то озвучила, что не будет больше обсуживать мужчину, поскольку он отпускал сальные шутки, да и в целом, относился пренебрежительно. Тоже самое произошло с еще одной официанткой.
«Тут решила подключиться я. Вынесла ему несколько позиций. Началось давление из серии „Почему в меню этого нет?“, „Дочь хочет фетучини с томатным соусом, а не со сливочным“, „Отменяйте заказ“. Последней каплей стала просьба сходить и купить сыр в магазине. Хотя этот „приказ“ сложно назвать просьбой», отметила официантка.
Дабы сохранить себе настроение, Александра отдала стол коллеге молодому человеку. С парнем таких проблем не возникло. Гость остался доволен и рассчитался.
«Напрашивается вывод, что кто-то просто женоненавистник. Потому что тон, с которым он общался с официантками и мной, не входит ни в какие границы», подчеркнула она.
Однажды ночью Александре понадобилось пройти через служебное помещение на кухню. Она столкнулась нос к носу с полностью обнаженным мужчиной. Выяснилось, что в таком виде он расхаживал на протяжении получаса. Поначалу было непонятно, как он сумел пройти мимо горничной и других сотрудников, убирающихся в отеле.
«Сказать, что я была ошарашена — ничего не сказать. Мужчина сказал, что ему надо в номер и он потерялся. Мы с коллегой дали гостю завернуться в скатерть, чтобы хоть как-то скрыть наготу», поделилась работница отеля.
На завтраке Александра встретила этого мужчину, он был в форме МЧС.
Отдельная порция стресса достается администраторам на ресепшн. Александра стала свидетелем одного неприятного случая.
«Сейчас ресепшн огорожен защитными экранами, которые установили во время пандемии. До этого подобных экранов не было», пояснила сотрудница.
Посетителю не понравились цены в отеле, он начал возмущаться и кричать на всех присутствующих. Особенно досталось администратору. Он схватил ее за шиворот и начал трясти. Сразу вызвали охрану. Мужчину вывели.
«Весь оставшийся день наша администратор была в подавленном состоянии. Все потому, что отношение как к вещи, а ты не можешь за себя постоять», высказалась Александра.
Харассмент на рабочем месте — ужасно. И неважно: это нежелательный и навязчивый интерес со стороны начальника или грубые шуточки со стороны посетителей.
«Наш город» спросил мнение у психолога Татьяны Крестьянниковой.
По словам специалиста, агрессивно вести себя может каждый из нас, но для кого-то это более характерно, для других такой стиль поведения редок.
Одна из причин подобных выходок — принуждение других к какому-либо поведению.
«Человек — существо умное и хитрое. Зачем что-то делать самому, если у тебя есть силы, чтобы заставить других „попотеть“? В современном обществе проявление физической агрессии и принуждения, конечно, не приветствуется, а вот моральное насилие, к сожалению, до сих пор достаточно распространено», прокомментировала она.
Для людей определенного типа характерно стремление произвести определенное впечатление. Такой мотив свойственен подросткам. Им кажется, что проявление агрессии — это круто. Особенно, если удается достичь поставленной цели.
«Самая распространенная причина агрессивного поведения — потребность получить психологическую разрядку. Бывает, что за день столько всего плохого случится, что хочется на кого-нибудь накричать. И бываешь поистине благодарна судьбе, когда под горячую руку попадается какая-нибудь хамоватая женщина в автобусе. Уж тогда можно расслабиться и отыграться на ней в полную силу».
Однако, Татьяна отметила, что нужно стараться находить «цивилизованные» пути для разрядки.
Сейчас в ресторанах и отелях используется ряд мер для создания хорошей обстановки на работе. Некоторые заведения даже организовывают департамент этики, в задачи которого входят выяснения конфликтных ситуаций и других инцидентов. Кроме того, сотрудники могут в любой момент позвонить на горячую линию, чтобы рассказать о нарушении.