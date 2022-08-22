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Застройщики попросили господдержки на развитие малоэтажного строительства

22 августа 08:24
Фото: piqsels.com
Комитет ГД по строительству и ЖКХ направит премьер-министру РФ Михаилу Мишустину просьбу начать субсидировать строительство малоэтажных домов. Об этом заявил глава рабочей группы президиума генсовета ЕР по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

Как передает iz.ru, речь идет о субсидировании строительства домов, высота которых не превышает двух-трех этажей. По словам Якубовского, льготы должны компенсировать разницу между ставками кредитов для девелоперов и ключевой ставкой Центробанка.

Как отметил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, застройщикам непросто работать на рынке с «серыми» строителями, которые возводят объекты без разрешений и иногда не платят налоги. Он призвал поддержать прозрачные компании, предоставляя им льготное финансирование на запуск нового или модернизацию существующего производства домокомплектов.

Говоря о субсидировании, Якубовский также отметил, что в результате данная мера позволит сократить время на строительство малоэтажек, повысит качество жилья и снизит его цены.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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