Застройщики попросили господдержки на развитие малоэтажного строительства

Как отметил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, застройщикам непросто работать на рынке с «серыми» строителями, которые возводят объекты без разрешений и иногда не платят налоги. Он призвал поддержать прозрачные компании, предоставляя им льготное финансирование на запуск нового или модернизацию существующего производства домокомплектов.