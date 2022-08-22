Застройщики попросили господдержки на развитие малоэтажного строительства

Как передает iz.ru, речь идет о субсидировании строительства домов, высота которых не превышает двух-трех этажей. По словам Якубовского, льготы должны компенсировать разницу между ставками кредитов для девелоперов и ключевой ставкой Центробанка.
Как отметил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, застройщикам непросто работать на рынке с «серыми» строителями, которые возводят объекты без разрешений и иногда не платят налоги. Он призвал поддержать прозрачные компании, предоставляя им льготное финансирование на запуск нового или модернизацию существующего производства домокомплектов.
Говоря о субсидировании, Якубовский также отметил, что в результате данная мера позволит сократить время на строительство малоэтажек, повысит качество жилья и снизит его цены.