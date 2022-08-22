В Тюменской области зарезали 51-летнюю женщину

«В ходе застолья между мужчиной и женщиной на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошла ссора, в результате которой злоумышленник схватил нож и нанес потерпевшей не менее одного удара в область груди. От полученных колото-резаных ранений женщина скончалась на месте происшествия»сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.