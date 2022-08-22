В Тюменской области зарезали 51-летнюю женщину

«В ходе застолья между мужчиной и женщиной на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошла ссора, в результате которой злоумышленник схватил нож и нанес потерпевшей не менее одного удара в область груди. От полученных колото-резаных ранений женщина скончалась на месте происшествия»сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.
На данный момент следствие по ст. 105 УК РФ продолжается.
На прошлой неделе стало известно, что тюменские супруги из ревности убили знакомую 1985 года рождения. По информации СКР, семейная пара оказалась на скамье подсудимых.