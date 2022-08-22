В Тюменской области бушевал лесной пожар

Ранее «Наш Город» писал, что с 22 августа в регионе перестает действовать особый противопожарный режим, введенный в апреле этого года. Теперь жителям Тюменской области разрешено посещать лес без ограничений. Также снимается запрет на сжигание мусора и сухостоя на дачных участках.