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В Тюменской области бушевал лесной пожар

22 августа 05:26
Фото: 1Mi
Лесной пожар площадью одиннадцать тысяч квадратных метров произошел накануне в Исетском районе. На данный момент огонь ликвидирован, действующих лесных пожаров на территории Тюменской области нет, рассказали «Нашему Городу» в региональном департаменте лесного комплекса.
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Тюмень

По погодным условиям, на территории области установлен второй класс пожарной опасности. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни сохранится сухая и маловетреная погода. Во вторник и среду ожидается повышение температуры воздуха до +26 +28 градусов.

Ранее «Наш Город» писал, что с 22 августа в регионе перестает действовать особый противопожарный режим, введенный в апреле этого года. Теперь жителям Тюменской области разрешено посещать лес без ограничений. Также снимается запрет на сжигание мусора и сухостоя на дачных участках.

#Новости#Тюмень#Пожар#Лес#Валентина Бурнашева#Общество
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