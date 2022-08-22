В тюменской ГИБДД назвали самые популярные причины ДТП

В этом году по вине водителей произошло 756 ДТП, это 90,3% от общего числа аварий. В городской ГИБДД "Нашему городу" рассказали по каким причинам чаще всего происходят аварии в городе. Также инспекторы сообщили в каком из 4 тюменских округов самая накаленная дорожно-транспортная обстановка.

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