В тюменской ГИБДД назвали самые популярные причины ДТП

В этом году в Тюмени уже произошло 837 аварий. В 756 из них виноваты водители, в 8 пассажиры, а в остальных - пешеходы.
В результате аварий погибло 23 человека, а 1111 получили травмы различной степени тяжести.
"Социальный риск, определяемый соотношением числа погибших на 100 000 населения, составил 2,78 - прогнозируемое значение в соответствии с требованиями БКД 2,80", сообщили "Нашему городу" в городской ГИБДД.
Чаще всего аварии случались в Центральном округе, где зафиксировано 245 аварий.
Самой распространенной причиной ДТП стало несоблюдение очередности проезда, по этой причине произошло 234 аварии.
Отметим, что в 60 ДТП были виноваты водители, не имеющие прав или лишенных их.
45 аварий случилось из-за людей, позволивших себе сесть за руль пьяными. Для 11 человек эти ДТП закончились смертью.
Также 17 раз тюменские водители разбивали машины, выезжая на встречную полосу. Причиной еще 34 аварий стал проезд на запрещающий сигнал светофора.
67 раз ПДД нарушили пешеходы, став причиной аварий.
Ранее "Наш город" расспрашивал сотрудников ГИБДД об авариях с участием детей. Специалисты рассказали, где, как и почему дети попадают в ДТП.