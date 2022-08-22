В Тюмени в сквере Журналистов рубят 30-летние деревья

Стоит отметить, что в августе 2021 года в сквер уже приезжали специалисты, которые зафиксировали повреждение местных деревьев при демонтаже железных конструкций (гаражей). До этого в областной столице были зарегистрированы случаи неправильной обрезки деревьев.