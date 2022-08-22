В Тюмени в сквере Журналистов рубят 30-летние деревья

«Кому помешали сорокалетние деревья у дома. Зачем их уничтожать?»отмечает подписчик паблика Юрий Р.
Стоит отметить, что в августе 2021 года в сквер уже приезжали специалисты, которые зафиксировали повреждение местных деревьев при демонтаже железных конструкций (гаражей). До этого в областной столице были зарегистрированы случаи неправильной обрезки деревьев.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2017 тут посадили новых 17 саженцев. В сквере растут вязы, тополя, клены, березы, ива, липы, яблони, кизильник.