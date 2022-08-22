В Тюмени в отделении «Почты России» промокли письма и посылки из-за текущей крыши

Часть перекрытий на потолке пришлось снять, вода капает с крыши на пол.
«Все плавает, второй раз получаю важную посылку мокрой!!! Техника промокла и не работает по вине почты»,сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень».
На сообщение отреагировали официальные представители «Почты России», пообещали разобраться в инциденте и устранить течь.
Ранее «Наш город» сообщал, что на этой неделе в областную столицу вернётся жаркая погода, температура воздуха может подняться до +28 градусов. В пятницу и субботу немного похолодает.