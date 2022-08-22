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В Тюмени в отделении «Почты России» промокли письма и посылки из-за текущей крыши

22 августа 11:10
Фото: 1Mi
В Тюмени на улице Олимпийская, 20а, в здании «Почты России» течет крыша, сообщают подписчики паблика «ЧС Тюмень». В результате инцидента часть посылок и писем намокла. В работе компьютерной техники происходят сбои.
Сюжет
Тюмень

Часть перекрытий на потолке пришлось снять, вода капает с крыши на пол.

«Все плавает, второй раз получаю важную посылку мокрой!!! Техника промокла и не работает по вине почты»,сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень».

На сообщение отреагировали официальные представители «Почты России», пообещали разобраться в инциденте и устранить течь.

Ранее «Наш город» сообщал, что на этой неделе в областную столицу вернётся жаркая погода, температура воздуха может подняться до +28 градусов. В пятницу и субботу немного похолодает.

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