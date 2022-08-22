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В Тюмени расследование дела о погибшей крановщице подходит к концу

22 августа 07:43
Фото: «НашГород»
Тюменская трудовая инспекция подводит итоги расследования дела о гибели крановщицы Эльвиры Демидовой. «Нашему городу» сообщили, что инспектор по труду уже вынес предварительный вердикт. Также об одном из нарушений сообщили наши источники.
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Тюмень

Напомним, что Эльвира Демидова работала в «Мостоотряде-36», территориальной фирме АО «Мостострой-11». 26 июля, когда в Тюмени бушевал сильный ветер, кран, на котором она работала, упал. Девушка погибла на месте.

Фото: «НашГород»

В минувшую пятницу сотрудники государственной инспекции труда в Тюменской области встречались с сотрудниками ростехнадзора для обмена данными.

По предварительному заключению эксперта государственной инспекции труда в Тюменской области, нарушений с точки зрения охраны труда не зафиксировано.

Расследование проводили главный государственный инспектор труда Светлана Трапезникова и старший государственный инспектор труда Ксения Прошутинская.

Расследование ростехнадхора также подходит к своему завершению, но о предварительных выводах нам пока не сообщили. Но специалисты в ближайшее время сообщат, были ли в тот день нарушены правила эксплуатации крана и в каком состоянии технику допустили к эксплуатации.

Но недавно источник «Нашего города» сообщил, что в день гибели Эльвиры Демидовой, у крана не работал ограничитель хода, а возможно он вовсе отсутствовал.

Информатор также сообщил, что на строительной площадке, располагающейся по адресу Республики, 254/1, никто не проверяет состояние техники прежде чем выпустить ее на площадку.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как тюменские крановщики рассказали о множестве нарушений, совершаемых компанией «Мостоотряд-36». По их словам, прорабы и начальники участков регулярно принуждают сотрудников работать в любых условиях.

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