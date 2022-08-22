В Тюмени расследование дела о погибшей крановщице подходит к концу

Расследование ростехнадхора также подходит к своему завершению, но о предварительных выводах нам пока не сообщили. Но специалисты в ближайшее время сообщат, были ли в тот день нарушены правила эксплуатации крана и в каком состоянии технику допустили к эксплуатации.