В Тюмени расследование дела о погибшей крановщице подходит к концу

Напомним, что Эльвира Демидова работала в «Мостоотряде-36», территориальной фирме АО «Мостострой-11». 26 июля, когда в Тюмени бушевал сильный ветер, кран, на котором она работала, упал. Девушка погибла на месте.
В минувшую пятницу сотрудники государственной инспекции труда в Тюменской области встречались с сотрудниками ростехнадзора для обмена данными.
По предварительному заключению эксперта государственной инспекции труда в Тюменской области, нарушений с точки зрения охраны труда не зафиксировано.
Расследование проводили главный государственный инспектор труда Светлана Трапезникова и старший государственный инспектор труда Ксения Прошутинская.
Расследование ростехнадхора также подходит к своему завершению, но о предварительных выводах нам пока не сообщили. Но специалисты в ближайшее время сообщат, были ли в тот день нарушены правила эксплуатации крана и в каком состоянии технику допустили к эксплуатации.
Но недавно источник «Нашего города» сообщил, что в день гибели Эльвиры Демидовой, у крана не работал ограничитель хода, а возможно он вовсе отсутствовал.
Информатор также сообщил, что на строительной площадке, располагающейся по адресу Республики, 254/1, никто не проверяет состояние техники прежде чем выпустить ее на площадку.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как тюменские крановщики рассказали о множестве нарушений, совершаемых компанией «Мостоотряд-36». По их словам, прорабы и начальники участков регулярно принуждают сотрудников работать в любых условиях.