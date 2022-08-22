В Тюмени потеплеет до + 27

В Тюмень на этой неделе вернется жаркая погода. Правда, ненадолго — к выходным ожидается понижение температуры. Понедельник, по прогнозам синоптиков, пройдет при переменной облачности. Температура воздуха в ночные часы составит + 15 + 18, днем + 23 + 24. В утренние часы вероятен небольшой дождь.

Во вторник, 23 августа, ожидается ясная погода и потепление до + 26 + 27. В среду в областной столице малооблачная погода сохранится. Термометры покажу + 16 + 18 в темное время суток, + 26 + 27 в дневные часы. В четверг, 25 августа, существенно погода не изменится. Температура воздуха в этот день составит + 14 + 17 ночью и + 25 + 26 днем. Осадки маловероятны. В пятницу в областной столице немного похолодает. В ночные часы столбики термометров покажут + 18 + 21, днем не поднимутся выше + 22 + 23. В субботу и воскресенье, 28 и 29 августа, существенно погода не изменится. Ночная температура воздуха составит + 16 + 18, к полудню ожидается до + 22 + 23. Осадки в эти дни маловероятны.