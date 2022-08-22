В Тюмени ночью произошло два взрыва на Лесобазе. Загорелись грузовики

Чёрный дым можно было увидеть за несколько километров от места ЧП.
«Загорелись два грузовика, угрозы распространения уже нет»сообщили «Нашему городу» в пожарной части № 27 МЧС.
Во время пожара взорвались два кислородных баллона, загорелось производственное помещение. О причинах произошедшего пока не сообщается, ожидаем подробностей инцидента.
Ранее «Наш город» сообщал, что в начале августа на улице Авторемонтной, 45 произошел взрыв. В результате происшествия тяжёлые травмы получили два горожанина. Один из них получил перелом бедра и ожог тела.