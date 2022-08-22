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В Тюмени ночью произошло два взрыва на Лесобазе. Загорелись грузовики

22 августа 20:29
Фото: «Наш город»
В Тюмени 23 августа около 00:50 произошло два взрыва в районе улицы Судостроителей. По данным пользователей пабликов «ЧП Тюмень ЧС» и «Типичной Тюмени», на Лесобазе могла загореться производственная база.
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Тюмень

Чёрный дым можно было увидеть за несколько километров от места ЧП.

«Загорелись два грузовика, угрозы распространения уже нет»сообщили «Нашему городу» в пожарной части № 27 МЧС.

Во время пожара взорвались два кислородных баллона, загорелось производственное помещение. О причинах произошедшего пока не сообщается, ожидаем подробностей инцидента.

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале августа на улице Авторемонтной, 45 произошел взрыв. В результате происшествия тяжёлые травмы получили два горожанина. Один из них получил перелом бедра и ожог тела.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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