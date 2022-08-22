nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени на детской площадке заметили онаниста

22 августа 06:51
Фото: 1Mi
В Тюмени на одной из детских площадок в Заречном микрорайоне местные жители заметили онаниста и вызвали полицию. Информацию об инциденте опубликовали в сообществе «ЧП Тюмень ЧС». По словам очевидцев, мужчина даже не пытался прятаться — прямо сидя на лавочке, занимался самоудовлетворением.

Только вот приехавшие сотрудники полиции забирать в отделение его не стали, пояснив это тем, что «весомого» преступления он не совершил.

В комментариях под постом мнения тюменцев разделились. Часть обвинила сотрудников полиции в халатной работе, другая же часть отметила, что правоохранительные органы действовали в рамках закона.

«Таких полиция не берет, так как это больной человек. И раньше таких не брали. В данной ситуации не сотрудники полиции плохие, которые приехали на вызов, а законы у нас такие. Полицейские выполняют свою работу в рамках установленных норм. А если они будут действовать так, как хочет народ, тогда уже их самих будут судить. В данном случае нужно ужесточать законы и давать сотрудникам полиции больше полномочий в отношении таких личностей», написал Максим О.

«Наш Город» запросил официальные комментарии в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25