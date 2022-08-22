В Тюмени на детской площадке заметили онаниста

Только вот приехавшие сотрудники полиции забирать в отделение его не стали, пояснив это тем, что «весомого» преступления он не совершил.
В комментариях под постом мнения тюменцев разделились. Часть обвинила сотрудников полиции в халатной работе, другая же часть отметила, что правоохранительные органы действовали в рамках закона.
«Таких полиция не берет, так как это больной человек. И раньше таких не брали. В данной ситуации не сотрудники полиции плохие, которые приехали на вызов, а законы у нас такие. Полицейские выполняют свою работу в рамках установленных норм. А если они будут действовать так, как хочет народ, тогда уже их самих будут судить. В данном случае нужно ужесточать законы и давать сотрудникам полиции больше полномочий в отношении таких личностей», написал Максим О.
«Наш Город» запросил официальные комментарии в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.