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В Тюмени легковушка влетела в крыльцо бара «Мохито»

22 августа 04:31
Фото: 1Mi
В Тюмени накануне вечером водитель легкового автомобиля врезался в крыльцо бара «Мохито», расположенного на улице Кирова, 40. Фотографии «неудачно припаркованной» машины выложили очевидцы в социальных сетях.
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Тюмень

«Ночью кто-то опаздывал на вечеринку и решил прямо въехать в бар „Мохито“. У водителя точно был повод напиться, судя по последствиям ДТП», написал автор фотографии.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, за исключением автомобиля. У транспортного средства имеются значительные повреждения капота.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на пересечении улиц Восстания и Интернациональной столкнулись Lada и Daewoo Matiz. ДТП произошло из-за нарушения правил очередности проезда. В аварии пострадали четыре человека.

В субботу, 20 августа, в областной столице на улице Газовиков под колеса Lexus попал 12-летний велосипедист. Ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, светофор в этот момент не работал из-за дождя. К счастью, в результате ДТП школьник серьезных травм не получил.

#Новости#Тюмень#ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
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