В Тюмени легковушка влетела в крыльцо бара «Мохито»

«Ночью кто-то опаздывал на вечеринку и решил прямо въехать в бар „Мохито“. У водителя точно был повод напиться, судя по последствиям ДТП», написал автор фотографии.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, за исключением автомобиля. У транспортного средства имеются значительные повреждения капота.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на пересечении улиц Восстания и Интернациональной столкнулись Lada и Daewoo Matiz. ДТП произошло из-за нарушения правил очередности проезда. В аварии пострадали четыре человека.
В субботу, 20 августа, в областной столице на улице Газовиков под колеса Lexus попал 12-летний велосипедист. Ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, светофор в этот момент не работал из-за дождя. К счастью, в результате ДТП школьник серьезных травм не получил.