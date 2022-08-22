В Тюмени легковушка влетела в крыльцо бара «Мохито»

В субботу, 20 августа, в областной столице на улице Газовиков под колеса Lexus попал 12-летний велосипедист. Ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, светофор в этот момент не работал из-за дождя. К счастью, в результате ДТП школьник серьезных травм не получил.