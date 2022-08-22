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В Тюмени ищут 59-летнюю женщину. Она нуждается в медицинской помощи

22 августа 04:01
Фото: Белая Сова - Тюмень
В Тюмени продолжаются поиски пропавшей 59-летней женщины. Ориентировку разместил на своей страничке ВКонтакте поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень».
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Полиция

19 августа Галина Власова ушла из дома и до настоящего времени ее местоположение не установлено.

На женщине был синий плащ и серебристые сандалии. Рост Галины Власовой — 165 см, она среднего телосложения, с темными волосами. Указано, что тюменка нуждается в медицинской помощи.

Тюменцев, которые обладают какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, просят звонить по телефонам: 02 или 102, 8-932-32-39-911.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени почти две недели продолжаются поиски 46-летнего Сергея Булыгина. Он пропал 7 августа.

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