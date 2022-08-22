В Тюмени ищут 59-летнюю женщину. Она нуждается в медицинской помощи

19 августа Галина Власова ушла из дома и до настоящего времени ее местоположение не установлено.
На женщине был синий плащ и серебристые сандалии. Рост Галины Власовой — 165 см, она среднего телосложения, с темными волосами. Указано, что тюменка нуждается в медицинской помощи.
Тюменцев, которые обладают какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, просят звонить по телефонам: 02 или 102, 8-932-32-39-911.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени почти две недели продолжаются поиски 46-летнего Сергея Булыгина. Он пропал 7 августа.