В сквер Журналистов Тюмени рабочие выломали стволы деревьев

Вечером 22 августа в районе сквера работал кран и два грузовика. Некоторым деревьям просто выломали ствол, далее их повалили на землю. Местные жители говорят, что не видели здесь гнилых или засохших деревьев.
«Было выдано 4 порубочных билета на 3 клёна и один вяз. Демонтаж деревьев осуществляет «Леспаркхоз»сообщила «Нашему городу» руководитель пресс-службы администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.
Порубочные билеты были выданы из-за того, что в прошлом году недобросовестный подрядчик демонтировал в этом месте овощные ямы. В итоге была повреждена корневая система этих деревьев, они начали гибнуть.
Стоит отметить, что в апреле 2017 года в сквере Журналистов высадили 17 новых саженцев.