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В сквер Журналистов Тюмени рабочие выломали стволы деревьев

22 августа 14:58
Корреспондент «Нашего города» посетил сквер Журналистов после сообщения о том, что неизвестные рубят деревья в этом районе. Оказалось, что часть стволов зелёных насаждений просто свалены. Одно дерево спилили полностью.

Вечером 22 августа в районе сквера работал кран и два грузовика. Некоторым деревьям просто выломали ствол, далее их повалили на землю. Местные жители говорят, что не видели здесь гнилых или засохших деревьев.

«Было выдано 4 порубочных билета на 3 клёна и один вяз. Демонтаж деревьев осуществляет «Леспаркхоз»сообщила «Нашему городу» руководитель пресс-службы администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.

Фото: «Наш город»

Порубочные билеты были выданы из-за того, что в прошлом году недобросовестный подрядчик демонтировал в этом месте овощные ямы. В итоге была повреждена корневая система этих деревьев, они начали гибнуть.

Стоит отметить, что в апреле 2017 года в сквере Журналистов высадили 17 новых саженцев.

#Александр Мязин#Видео
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