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В России 30 лет назад прошла приватизация предприятий

22 августа 12:56
Фото: 1Mi
В России 30 лет назад произошла приватизация, сообщают «Новые Известия». По данным ВЦИОМ, около 73% граждан негативно отнеслись к крупной распродаже госимущества. Многие олигархи появились именно после приватизации 90-х.

В настоящий момент на приватизированных предприятиях трудятся несколько миллионов человек, но получают небольшую зарплату. Между тем некоторые олигархи не ограничивают себя в покупках яхт и дорогих вилл. Сейчас вскрываются размеры замороженных в ЕС активов, количество подобной недвижимости поражает.

Между тем 62% россиян отдают предпочтение системе госпланирования, систему рыночной экономики поддерживает 24% респондентов. В период приватизации многие активы продавали просто «за копейки».

«Всё оценили по балансовой стоимости по состоянию на 1 января 1992 г., которая порой была в десятки раз ниже их реальной стоимости. По некоторым оценкам, страна недополучила в результате приватизации порядка 1,3 трлн. руб. Неслучайно итальянский историк Дж. Боффа охарактеризовал российскую приватизацию как «самую крупную распродажу в истории». Фондового рынка, который является барометром рыночной стоимости компаний, в России в тот период не существовало»отмечает в интервью «НИ» декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная.

В 1995 году Владимир Потанин и Михаил Прохоров купили «Норникель» за 170 млн долларов. При этом уже того годовая прибыль компании достигала 1,5 млрд $.

Даже дорогие квартиры в Санкт-Петербурге и Москве могли продавать за 1-2 месяца аренды. «Скидки» на лайнеры АН-72 достигали 80%. Приобретали активы и американские корпорации. В частности «Nic and Si Corporation» через подставную фирму выкупило акции 19 авиационных предприятий.

В итоге государство почти ничего не получило. По итогам приватизации были потеряны самые доходные и технологичные активы Потом часть предприятий начали закрываться, миллионы людей остались без работы.

Спустя 30 лет жители РФ выступают за пересмотр итогов распродажи заводов и предприятий. В начале 2022 года лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил в Госдуме пересмотреть результаты приватизации. Подобные прецеденты уже есть, Генпрокуратура через суд требует признать незаконной продажу санаториев в Минеральных водах. Их выкупила AFI Development.

Политические попытки изъять деньги у собственников могут навредить экономике. В частности, пострадает деловая репутации РФ и инвестиционный климат. В своё время подобные вопросы поднимались в Китае, но чиновники решили «перелистнуть страницу» и сделали ставку на многолетнее развитие предприятий.

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