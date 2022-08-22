В России 30 лет назад прошла приватизация предприятий

В настоящий момент на приватизированных предприятиях трудятся несколько миллионов человек, но получают небольшую зарплату. Между тем некоторые олигархи не ограничивают себя в покупках яхт и дорогих вилл. Сейчас вскрываются размеры замороженных в ЕС активов, количество подобной недвижимости поражает.
Между тем 62% россиян отдают предпочтение системе госпланирования, систему рыночной экономики поддерживает 24% респондентов. В период приватизации многие активы продавали просто «за копейки».
«Всё оценили по балансовой стоимости по состоянию на 1 января 1992 г., которая порой была в десятки раз ниже их реальной стоимости. По некоторым оценкам, страна недополучила в результате приватизации порядка 1,3 трлн. руб. Неслучайно итальянский историк Дж. Боффа охарактеризовал российскую приватизацию как «самую крупную распродажу в истории». Фондового рынка, который является барометром рыночной стоимости компаний, в России в тот период не существовало»отмечает в интервью «НИ» декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная.
В 1995 году Владимир Потанин и Михаил Прохоров купили «Норникель» за 170 млн долларов. При этом уже того годовая прибыль компании достигала 1,5 млрд $.
Даже дорогие квартиры в Санкт-Петербурге и Москве могли продавать за 1-2 месяца аренды. «Скидки» на лайнеры АН-72 достигали 80%. Приобретали активы и американские корпорации. В частности «Nic and Si Corporation» через подставную фирму выкупило акции 19 авиационных предприятий.
В итоге государство почти ничего не получило. По итогам приватизации были потеряны самые доходные и технологичные активы Потом часть предприятий начали закрываться, миллионы людей остались без работы.
Спустя 30 лет жители РФ выступают за пересмотр итогов распродажи заводов и предприятий. В начале 2022 года лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил в Госдуме пересмотреть результаты приватизации. Подобные прецеденты уже есть, Генпрокуратура через суд требует признать незаконной продажу санаториев в Минеральных водах. Их выкупила AFI Development.
Политические попытки изъять деньги у собственников могут навредить экономике. В частности, пострадает деловая репутации РФ и инвестиционный климат. В своё время подобные вопросы поднимались в Китае, но чиновники решили «перелистнуть страницу» и сделали ставку на многолетнее развитие предприятий.