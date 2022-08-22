В России 30 лет назад прошла приватизация предприятий

«Всё оценили по балансовой стоимости по состоянию на 1 января 1992 г., которая порой была в десятки раз ниже их реальной стоимости. По некоторым оценкам, страна недополучила в результате приватизации порядка 1,3 трлн. руб. Неслучайно итальянский историк Дж. Боффа охарактеризовал российскую приватизацию как «самую крупную распродажу в истории». Фондового рынка, который является барометром рыночной стоимости компаний, в России в тот период не существовало»отмечает в интервью «НИ» декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная.