В 50 км от Тюмени стартовал сезон сбора брусники

Подписчики паблика «Типичная Тюмень» сообщают, что в регионе стартовал сезон сбора брусники. Ягоду собирают вёдрами недалеко от областной столицы. Между тем тюмецы предлагают подождать начало сентября. К этому времени ягоды окончательно дозреют.

«Вдоволь насобирать вкусной ягоды можно в районе Червишевского тракта, примерно в 50 километрах от Тюмени и около села Княжево. Также россыпи брусники тюменцы находят на Ирбитском и Велижанском трактах»сообщила подписчица паблика «Типичная Тюмень». Ранее «Наш город» сообщал, что жителям Тюменской области предлагают заработать на сборе ягод до 300 000 в месяц (работа вахтовым методом). В конце июня подобные вакансии появились на досках объявлений. Сезонный сбор черники, морошки и брусники должен пройти в Карелии.