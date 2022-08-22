Тюменцы жалуются, что не могут записаться на прием к врачам

«Две недели пытаюсь записаться на приëм к стоматологу в областную клинику на бесплатное лечение по полису. Пробую и через приложение „Телемед“, и через портал Госуслуги. Ничего не выходит», поделился проблемой тюменец.
Пользователь добавил, что в регистратуре дают талоны только на платные услуги, а по полису можно записаться лишь электронно.
«Наш город» связался с пресс-службой Департамента здравоохранения Тюменской области.
Пресс-секретарь ведомства Екатерина Климович напомнила, что записаться на прием к врачу в Тюменской области можно несколькими способами:
«По интересующим вопросам можно также обратиться в Телеграм-чаты „Здоровье.Тюмень“, „Здоровье.Тюменская область“, „Здоровье.Тобольск“»,прокомментировала Климович.
Время работы чатов с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу. Представители медицинских организаций отвечают на вопросы пациентов в течение 2 часов.
Ранее «Наш город» писал о дочери тюменки, которая упала навзничь посреди города.