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Тюменцы жалуются, что не могут записаться на прием к врачам

22 августа 05:11
Фото: 1Mi
В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ЧС Тюмень» анонимный пользователь опубликовал пост о проблемах с записью к врачу в областную стоматологию.
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Тюмень

«Две недели пытаюсь записаться на приëм к стоматологу в областную клинику на бесплатное лечение по полису. Пробую и через приложение „Телемед“, и через портал Госуслуги. Ничего не выходит», поделился проблемой тюменец.

Пользователь добавил, что в регистратуре дают талоны только на платные услуги, а по полису можно записаться лишь электронно.

«Наш город» связался с пресс-службой Департамента здравоохранения Тюменской области.

Пресс-секретарь ведомства Екатерина Климович напомнила, что записаться на прием к врачу в Тюменской области можно несколькими способами:

  • через портал Госуслуг;
  • через мобильное приложение Телемед-72;
  • позвонив по телефонам: единая запись — 122; телефон «горячей линии» — 8-800-250-30-91 или +7 (34-52) 68-45-65; колл-центра поликлиники по месту прикрепления.

«По интересующим вопросам можно также обратиться в Телеграм-чаты „Здоровье.Тюмень“, „Здоровье.Тюменская область“, „Здоровье.Тобольск“»,прокомментировала Климович.

Время работы чатов с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу. Представители медицинских организаций отвечают на вопросы пациентов в течение 2 часов.

Ранее «Наш город» писал о дочери тюменки, которая упала навзничь посреди города.

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