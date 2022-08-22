Тюменские «айтишники» соревнуются в профессионализме на «Цифровом прорыве»

«Искусственный интеллект будет менять мир через 5, 10 и 50 лет. И сейчас цифровая трансформация немыслима без встраивания процессов глубокого обучения и возможностей нейронных сетей во все ключевые сферы экономики. Мы понимаем важность этой отрасли и делаем большую ставку на её развитие: обучаем ребят в Школе юных нейроинженеров, внедряем технологии ИИ для взаимодействия с гражданами по социально значимым направлениям»,отметил Станислав Логинов.