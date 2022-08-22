Тюменские «айтишники» соревнуются в профессионализме на «Цифровом прорыве»

Напомним, для Тюменской области в рамках регионального чемпионата доступна задача по разработке рекомендательного алгоритма для читателей Российской государственной библиотеки (РГБ). Это нужно для того, что посетителям библиотек было удобнее найти необходимые книги.
«Искусственный интеллект будет менять мир через 5, 10 и 50 лет. И сейчас цифровая трансформация немыслима без встраивания процессов глубокого обучения и возможностей нейронных сетей во все ключевые сферы экономики. Мы понимаем важность этой отрасли и делаем большую ставку на её развитие: обучаем ребят в Школе юных нейроинженеров, внедряем технологии ИИ для взаимодействия с гражданами по социально значимым направлениям»,отметил Станислав Логинов.
На данный момент на конкурс зарегистрировано более 200 участников из 50 регионов страны, из них более 60 участников из Тюменской области. Региональный чемпионат Тюменской области продлится по 16 сентября 2022 года. Регистрация открыта до 8 сентября.
Узнать подробную информацию о региональных чемпионатах, окружных хакатонах, всероссийских чемпионатах, и оставить заявку на участие можно на сайте «Цифровой прорыв. Сезон: ИИ».
В Тюменской области поддержка региональных ИТ-компаний ведется в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика» за исполнение которых ответственным является региональный департамент информатизации.