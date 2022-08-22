Тюменец полез в окно на 7 этаже, чтобы извиниться перед возлюбленной

«Мужик поднялся с цветами и саксофонистом на 7 этаж на подъемнике. Похоже, очень сильно накосячил. Женщина в окне очень сильно возмущается, истерит, слышно маты. Вот так вот, мужики, не косячьте»,рассказал «Нашему Городу» местный житель.
Романтичного тюменца заметили соседи из дома напротив. Крики недовольной девушки были настолько громкими, что их можно было услышать даже сквозь закрытые окна. К сожалению, на примирение горожанка была не настроена.
Всех очевидцев удивил такой финал истории. Они искренне надеялись, что цветы, саксофон и возлюбленный в окне заставят её подумать о серьезности намерений.
«Не растопил её сердце таким признанием вины. Однако, что-то серьезное…»предположили тюменцы.