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Тюменец полез в окно на 7 этаже, чтобы извиниться перед возлюбленной

22 августа 10:19
В Тюмени на улице Прокопия Артамонова мужчина решил извиниться перед возлюбленной интересным способом — на подъемнике вместе с саксофонистом. Но любимая горожанина не простила — все в округе услышали маты и ругань.
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Тюмень

«Мужик поднялся с цветами и саксофонистом на 7 этаж на подъемнике. Похоже, очень сильно накосячил. Женщина в окне очень сильно возмущается, истерит, слышно маты. Вот так вот, мужики, не косячьте»,рассказал «Нашему Городу» местный житель.

Романтичного тюменца заметили соседи из дома напротив. Крики недовольной девушки были настолько громкими, что их можно было услышать даже сквозь закрытые окна. К сожалению, на примирение горожанка была не настроена.

Всех очевидцев удивил такой финал истории. Они искренне надеялись, что цветы, саксофон и возлюбленный в окне заставят её подумать о серьезности намерений.

«Не растопил её сердце таким признанием вины. Однако, что-то серьезное…»предположили тюменцы.

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