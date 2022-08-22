Тюменец полез в окно на 7 этаже, чтобы извиниться перед возлюбленной

«Мужик поднялся с цветами и саксофонистом на 7 этаж на подъемнике. Похоже, очень сильно накосячил. Женщина в окне очень сильно возмущается, истерит, слышно маты. Вот так вот, мужики, не косячьте»,рассказал «Нашему Городу» местный житель.