Суд удовлетворил иск тюменской прокуратуры по расселению аварийного дома

В начале лета «Наш город» рассказал историю жителей дома № 9 на улице Изумрудной. Двухэтажный дом, в котором проживает 8 семей, признали аварийным в 2017-м году, а к 2019-му обещали снести и переселить всех его жителей.
Однако, когда срок расселения подошел, дату переезда вдруг перенесли на 2029 год.
Сейчас все аналогичные дома в округе уже снесены, их бывшие владельцы уже давно обжили новые квартиры. А тюменцы из 9-го дома пытаются выживать в здании, на которое даже взглянуть страшно.
После того, как мы опубликовали эту историю, в прокуратуре нам сообщили, что срок расселения, установленный на 2029-й год, «не отвечает признакам разумности».
А потому, от имени областной прокуратуры в суд было направлено исковое заявление. Сейчас оно полностью удовлетворено, и правоохранители добились сокращения срока.
В прокуратуре были убеждены, что срок расселения установлен без учета технического состояния дома.
А пока в судах велись все эти разбирательства, жители дома № 9 на Изумрудной уже потеряли надежду на ранний переезд.
«Нам особо ничего про суды не говорят, раньше хоть бумаги присылали, теперь вообще ничего. Да и мы уже поняли, что не хотят нас расселять и никто ничего сделать не сможет. Хоть бы крышу нам починили, а то та жутко течет. Мы тут все гриппом заболели и вылечиться никак не можем», рассказывает пенсионерка Мария Бабенко, живущая на втором этаже 9-го дома с мужем.
Гриппом болеет, как Мария Бабенко с мужем, так и Валентина Рогатенко, 83-летняя пенсионерка. Они жалуются, что пенсии на лекарства уже не хватает, а крышу им чинить никто не станет, ведь дом уже давно признан аварийным и снят с баланса.
Сейчас каждый раз, когда на улице идет дождь, вода стекает по стенам не только второго, но и первого этажа. А из-за такой сырости здание кишит различными паразитами.
Местные жители признаются, что наступление зимы вызывает у них жуткий страх. Они опасаются, что здание может не пережить этот сезон. А также всерьез относятся к перспективе замерзнуть в своих квартирах.
«Вот не повезло нам с домом и все! Переехали бы 50 лет назад в соседний дом, ничего бы такого не было. Жили бы уже в новой квартире. А тут сидим и с носа течет также, как с потолка», говорит Валентина Рогатенко, которую здесь ласково зовут «бабушка Валя».
Напомним, что квартиры в этом районе выдавала организация СМУ-5. Тогда они заселили своих сотрудников в 12 домов, 11 из которых уже давно снесены.
Сейчас городская администрация ссылается на то, что маневренного фонда у них нет, новых квартир — тоже. А потому единственное, что, помимо суда, может спасти жителей — это некий инвестор-застройщик, который за свой счет снесет этот дом, обеспечит жителям новое жилье и построит на месте сноса, современное и новое жилье.
Но пока желающих занять эту не особо выгодную позицию не нашлось.
Ранее, у администрации был заключен договор со строительной компанией, которая планировала комплексное развитие данной территории. А потому жителей и обещали переселить в 2019-м году. Но позже этот застройщик исчез.
Но в городской администрации так и не смогли объяснить, почему остальные дома расселили и снесли, а с этим ничего сделать не могут уже несколько лет.
Городские власти сообщали, нам, что работают над созданием технологической карты для решения подобных ситуаций, но пока эти работы к видимому результату не привели и жителям дома, который вот-вот рухнет, никак не помогли.