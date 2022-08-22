Суд удовлетворил иск тюменской прокуратуры по расселению аварийного дома

«Нам особо ничего про суды не говорят, раньше хоть бумаги присылали, теперь вообще ничего. Да и мы уже поняли, что не хотят нас расселять и никто ничего сделать не сможет. Хоть бы крышу нам починили, а то та жутко течет. Мы тут все гриппом заболели и вылечиться никак не можем», рассказывает пенсионерка Мария Бабенко, живущая на втором этаже 9-го дома с мужем.