Психолог рассказала об опасностях детского алкоголизма

По словам Журавлёвой, первый раз дети пробуют алкоголь обычно с подачи родителей. При этом взрослые не понимают, что даже небольшая доза спиртного может повлиять на развитие ребёнка, пишет NEWS.ru.
Средний возраст знакомства российских детей со спиртным составляет 12 лет. Очень опасно, когда дети видят, что любое застолье сопровождается алкоголем. Они могут транслировать подобное поведение в свою взрослую жизнь. У родителей алкоголиков шанс того, что дети тоже будут злоупотреблять спиртным крайне высок.
Эксперт сообщила, что на детский алкоголизм могут указывать несколько симптомов. Это агрессия, скрытность, постоянные просьбы дать денег, а также воровство. Есть и внешние признаки: покраснение лица и отдутловатость, изменение массы тела. Родителям также следует наблюдать за окружением своих детей.