Психолог рассказала об опасностях детского алкоголизма

Средний возраст знакомства российских детей со спиртным составляет 12 лет. Очень опасно, когда дети видят, что любое застолье сопровождается алкоголем. Они могут транслировать подобное поведение в свою взрослую жизнь. У родителей алкоголиков шанс того, что дети тоже будут злоупотреблять спиртным крайне высок.