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После жалоб тюменцев управа КАО начала приводить территории в порядок

22 августа 12:15
Фото: 1Mi
После нашей публикации о жалобах жителей КАО на состояние нескольких территорий, управа распорядилась отремонтировать остановки и убрать на участках мусор. Однако полноценного благоустройства территории в районе Комбинатской, 42а, не предусмотрено.

Недавно мы писали о состояний территорий Калининского округа, на которые жалуются местные жители. Руководство управы отреагировало на недовольство и теперь участки постепенно приводят в порядок.

«На прилегающей к многоквартирному дому территории наружное освещение отсутствует, территория находится в удовлетворительном состоянии, выполнены работы по подбору посторонних предметов. В настоящее время рассматривается вопрос о размещении в границах земельного участка автомобильной дороги и парковки для автотранспорта»,сообщили в управе КАО.

Также в управе сообщили, что сейчас уже проведены работы на остановочных комплексах по улице Пролетарской и Полевой, приведены в нормативное состояние. Здесь выполнены работы по ликвидации несанкционированных надписей и объявлений.

К тому же сейчас рассматривается вопрос замены некоторых автопавильонов на Пролетарской.

О проблемах, которыми делились с «Нашим городом» жители КАО, читайте здесь.

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