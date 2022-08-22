После жалоб тюменцев управа КАО начала приводить территории в порядок

Недавно мы писали о состояний территорий Калининского округа, на которые жалуются местные жители. Руководство управы отреагировало на недовольство и теперь участки постепенно приводят в порядок.
«На прилегающей к многоквартирному дому территории наружное освещение отсутствует, территория находится в удовлетворительном состоянии, выполнены работы по подбору посторонних предметов. В настоящее время рассматривается вопрос о размещении в границах земельного участка автомобильной дороги и парковки для автотранспорта»,сообщили в управе КАО.
Также в управе сообщили, что сейчас уже проведены работы на остановочных комплексах по улице Пролетарской и Полевой, приведены в нормативное состояние. Здесь выполнены работы по ликвидации несанкционированных надписей и объявлений.
К тому же сейчас рассматривается вопрос замены некоторых автопавильонов на Пролетарской.