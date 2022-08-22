На Московском тракте из-за огромной лужи жителям приходится босиком переходить дорогу

«На Московском тракте после дождей — просто катастрофа. А ведь скоро 1 сентября, дети в школу пойдут. Родителям надо лодки покупать?», возмутились тюменцы.
Горожане отмечают, что проблема с забитой ливневой канализацией и затопленными из-за этого дорогами и тротуарами, имеется не только на Московском тракте, но и на улице Республики, рядом с остановкой «Завод Электрон», на пересечении улиц 30 лет Победы и Таллинской, на Ватутина т. д.
Всего в областной столице насчитывается более 60 подтопляемых территорий, где существуют серьезные проблемы с ливневой канализацией. По заверениям чиновников, в этом году модернизируют порядка 16 километров ливневок. В следующем году работа по реконструкции будет продолжена.