На Московском тракте из-за огромной лужи жителям приходится босиком переходить дорогу

Горожане отмечают, что проблема с забитой ливневой канализацией и затопленными из-за этого дорогами и тротуарами, имеется не только на Московском тракте, но и на улице Республики, рядом с остановкой «Завод Электрон», на пересечении улиц 30 лет Победы и Таллинской, на Ватутина т. д.