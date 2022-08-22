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На Московском тракте из-за огромной лужи жителям приходится босиком переходить дорогу

22 августа 03:56
Фото: 1Mi
Настоящее море разливается каждый раз после дождя на улице Московский тракт в районе дома № 85. По словам местных жителей, для того, чтобы перейти дорогу и остаться при этом сухим, необходимо снимать обувь и закатывать брюки.
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Тюмень

«На Московском тракте после дождей — просто катастрофа. А ведь скоро 1 сентября, дети в школу пойдут. Родителям надо лодки покупать?», возмутились тюменцы.

Горожане отмечают, что проблема с забитой ливневой канализацией и затопленными из-за этого дорогами и тротуарами, имеется не только на Московском тракте, но и на улице Республики, рядом с остановкой «Завод Электрон», на пересечении улиц 30 лет Победы и Таллинской, на Ватутина т. д.

Всего в областной столице насчитывается более 60 подтопляемых территорий, где существуют серьезные проблемы с ливневой канализацией. По заверениям чиновников, в этом году модернизируют порядка 16 километров ливневок. В следующем году работа по реконструкции будет продолжена.

#Новости#Тюмень#Лужи#Валентина Бурнашева#Общество
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