Молодой тюменец отправился в колонию-поселение за пьяную езду

«Как следует из материалов уголовного дела, молодой человек в феврале 2021 года судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения. При наличии судимости молодой человек вновь дважды в апреле 2022 года - 1 и 3 числа в состоянии опьянения сел за руль автомобиля»сообщили представители прокуратуры.