Молодой тюменец отправился в колонию-поселение за пьяную езду

«Как следует из материалов уголовного дела, молодой человек в феврале 2021 года судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения. При наличии судимости молодой человек вновь дважды в апреле 2022 года - 1 и 3 числа в состоянии опьянения сел за руль автомобиля»сообщили представители прокуратуры.
Ранее «Наш город» сообщал, что за прошедшие выходные автоинспекторы остановили 60 нетрезвых водителей. Около Тюмени мужчина на «КИА» (был лишен ВУ) поехал пьяный домой с дочкой, его задержали.