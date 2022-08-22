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Молодой тюменец отправился в колонию-поселение за пьяную езду

22 августа 13:17
Фото: 1Mi
В Увате водитель на 1,5 года отправился в колонию-поселение за пьяную езду, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Более того, 21-летнего мужчину лишили прав на шесть лет.

«Как следует из материалов уголовного дела, молодой человек в феврале 2021 года судим за управление транспортным средством в состоянии опьянения. При наличии судимости молодой человек вновь дважды в апреле 2022 года - 1 и 3 числа в состоянии опьянения сел за руль автомобиля»сообщили представители прокуратуры.

Ранее «Наш город» сообщал, что за прошедшие выходные автоинспекторы остановили 60 нетрезвых водителей. Около Тюмени мужчина на «КИА» (был лишен ВУ) поехал пьяный домой с дочкой, его задержали.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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