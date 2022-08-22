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Известный политолог Марат Баширов пообщался с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым

22 августа 12:23
Фото: Телеграм-канал Дмитрия Артюхова
Известный российский политолог, автор telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов в дистанционном режиме пообщался с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Поводом для беседы стала акция «Честный маршрут», которую глава северного округа проводит ежегодно.
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ЯНАО

По словам политолога, такой формат работы позволяет Артюхову повышать управляемость территорий, а также «поддерживать постоянный коннект» с жителями. Он высоко оценил эффективность акции.

«Людям заходит настолько, что губернатора они вывели в лидеры по доверию в стране»,отмечает Баширов.

Одной из тем, поднятых в ходе беседы, стала помощь ЯНАО донецкой Волновахе.

«Для Ямала это особая история. Потому что он строился всем большим Советским Союзом. Люди приезжали из разных уголков. И было много специалистов с восточной Украины»,рассказал собеседнику губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.

Городская инфраструктура получила серьезные повреждения в результате боевых действий. Так, уходя с территории, украинский танк выстрелил в одну из больниц. По словам Дмитрия Артюхова, он не сразу поверил в эту информацию, однако впоследствии сведения подтвердились.

«Такие истории расставляют все по своим местам. И жители это поняли. Им промывали мозги. Целенаправленно работала идеология. Нормальных людей, которые говорили правду, повыгоняли отовсюду»,рассказал глава округа.

В настоящий момент северяне восстанавливают социальные объекты, среди которых − школа, училище и больница.

Напомним, подошла к концу первая неделя поездки губернатора по региону. Всего он проедет 1,5 тысячи километров, побывает в 13 населенных пунктах.

#Новости#ЯНАО#Анна Доронина#Общество
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