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ГИБДД ищет водителя, протаранившего крыльцо тюменского бара. Он сбежал с места ДТП

22 августа 06:20
Фото: 1Mi
Стали известны подробности произошедшего накануне вечером дорожно-транспортного происшествия на улице Кирова, 40. Напомним, здесь водитель автомобиля Toyota Camry по неизвестной причине влетел в крыльцо бара «Мохито».
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Тюмень

В управлении ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что с места происшествия автовладелец и пассажиры иномарки сбежали. В настоящее время инспекторы занимаются поиском неудачно припарковавшегося водителя. Машина эвакуирована на спецстоянку.

Ранее «Наш Город» писал, что на тюменской трассе в минувшие выходные автоинспекторы остановили водителя самосвала, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. 60-летний мужчина пил водку за рулем. Более того, употреблять 40-градусный напиток он перестал лишь во время оформления на него административного протокола.

#Новости#Тюмень#ГИБДД#Валентина Бурнашева#Общество
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