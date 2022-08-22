ГИБДД ищет водителя, протаранившего крыльцо тюменского бара. Он сбежал с места ДТП

Ранее «Наш Город» писал, что на тюменской трассе в минувшие выходные автоинспекторы остановили водителя самосвала, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. 60-летний мужчина пил водку за рулем. Более того, употреблять 40-градусный напиток он перестал лишь во время оформления на него административного протокола.