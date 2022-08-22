Где в Тюмени купить квартиру, чтобы отпраздновать новоселье уже осенью

В этом доме можно купить квартиру формата «Ситихаус». Это двухэтажная квартира с отдельным входом и собственной террасой. Она расположена на первых двух этажах жилого дома. Персональный вход — никаких общих подъездов, лифтов и соседей. В своем тамбуре можно оставить велосипед или коляску. А выйти в закрытый двор можно также прямо из своей квартиры. Такая квартира подарит преимущества загородной жизни с комфортом крупного города.