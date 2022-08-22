До 2028 года качественной водой обеспечат 15 сельских поселений Тюменской области

В проект войдут населенные пункты, расположенные по Ялуторовскому, Салаирскому и Московскому трактам. До 2028 года к системе централизованного водоснабжения будет подключено 15 населенных пунктов, в четырех появится централизованная канализация. На модернизацию коммунального комплекса Тюменского района будет направлено 4,7 млрд рублей.
Уже в следующем году «Росводоканал Тюмень» планирует начать работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения к поселкам Новотарманский и Винзили, а также проведет реконструкцию локальных очистных сооружений в деревне Нариманова и селе Салаирка.
К 2028 году будут построены магистральные водоводы к сельским поселениям по Салаирскому тракту — Туринский, Новотарманский, Решетникова и Молчанова; по Ялуторовскому тракту — к рабочим поселкам Винзили и Богандинский, селам Княжево и Богандинское, деревням Кыштырла, Пышминка, Железный Перебор и Головина; по Московскому тракту — селу Успенка, деревням Зырянка и Малиновка. Также компания обязуется реконструировать локальные сооружения водоочистки в Муллашах, Салаирке и Нариманова. После реализации проекта «Новая вода — 3» качественное водоснабжение станет доступно для 33 тысяч человек.
К поселку Новотарманский, деревне Решетникова, рабочим поселкам Винзили и Богандинский дополнительно проложат сети водоотведения. Строительство коллекторов позволит открыть современные автоматизированные станции, которые будут принимать нецентрализованные стоки из 17 населенных пунктов, где проживают почти 20 тысяч человек.
«Очень важно обеспечить потребителей качественным водоснабжением», отметил глава региона.
Стоит напомнить, что по первому концессионному соглашению, «Росводоканал Тюмень» в Тюменском районе за два последних года построил и капитально отремонтировал 180 км сетей водоснабжения и водоотведения.