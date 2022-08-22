До 2028 года качественной водой обеспечат 15 сельских поселений Тюменской области

К 2028 году будут построены магистральные водоводы к сельским поселениям по Салаирскому тракту — Туринский, Новотарманский, Решетникова и Молчанова; по Ялуторовскому тракту — к рабочим поселкам Винзили и Богандинский, селам Княжево и Богандинское, деревням Кыштырла, Пышминка, Железный Перебор и Головина; по Московскому тракту — селу Успенка, деревням Зырянка и Малиновка. Также компания обязуется реконструировать локальные сооружения водоочистки в Муллашах, Салаирке и Нариманова. После реализации проекта «Новая вода — 3» качественное водоснабжение станет доступно для 33 тысяч человек.