«Дитя погоды»: спецпоказ романтического аниме Макото Синкая в «Синема Парк»

Старшеклассник Ходака Морисима сбегает из дома где-то в японской провинции ради жизни в Токио. Но мегаполис оказывается не таким дружелюбным, как Ходака себе представлял: там непрерывно идет дождь, никто не хочет давать работу школьнику, а деньги слишком быстро заканчиваются. Все меняет встреча с девушкой по имени Хина, которая обладает невероятной способностью разгонять тучи и вызывать солнце…