«Дитя погоды»: спецпоказ романтического аниме Макото Синкая в «Синема Парк»

29 августа «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин» приглашает на специальные показы романтического аниме «Дитя погоды», последний на данный момент фильм Макото Синкая, одного из ведущих японских мультипликаторов современности. Сеансы пройдут на японском языке с русскими субтитрами.
«Дитя погоды» — трогательная и светлая история взросления и первой любви на фоне потрясающих воображение пейзажей Токио. Не изменяя стилю и тематике предыдущих своих работ, Синкай выводит повествование и визуальный ряд на новый уровень масштаба и амбиций. Простой мелодраматический сюжет о подростковых чувствах возвышается до мощной притчи о природе, изменении климата и ответственности человечества. Реалистичное изображение вечно дождливого мегаполиса режиссер дополняет поэтикой повседневности, мотивами синтоизма и самым настоящим волшебством.
В комбинации причудливости и меланхолии и раскрывается обаяние «Дитя погоды»: несмотря на горько-сладкую интонацию и дух трагизма, он вселяет почти отчаянный оптимизм.
«В этом нестабильном, меняющемся мире мы должны как-то жить дальше»,говорит Синкай, напоминая о надежде и о том, что из-за туч обязательно выглянет солнце.
Старшеклассник Ходака Морисима сбегает из дома где-то в японской провинции ради жизни в Токио. Но мегаполис оказывается не таким дружелюбным, как Ходака себе представлял: там непрерывно идет дождь, никто не хочет давать работу школьнику, а деньги слишком быстро заканчиваются. Все меняет встреча с девушкой по имени Хина, которая обладает невероятной способностью разгонять тучи и вызывать солнце…
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