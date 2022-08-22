«Делайте ваши ставки»: как люди становятся игроманами?

Вообще, поиграть в азартные игры в нашей стране можно только на территории четырех зон. На данный момент к ним относятся:
«Азов-сити» на границе Краснодарского края и Ростовской области. В 2015 году зона была ликвидирована. Вместо"Азов-сити» создали игорную зону в Сочи — «Красная Поляна»;
«Сибирская монета» в Алтайском крае;
«Янтарная» в Калининградской области;
«Приморье» на Дальнем Востоке.
Как только казино были закрыты, играющие люди начали искать новые пути — например, организовывать подпольные казино. Играть «подпольно» не прекратили, даже после того, как закон в отношении нелегального бизнеса был ужесточен.
В июне этого года в Тюмени были арестованы трое организаторов подпольного казино. На 33-летнего Ибрагима Газдиева, 36-летнего Романа Омарова и 38-летнего Артура Дашаева было заведено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Им удавалось скрывать свой «бизнес» на протяжении полутора лет. Для этого дела было выделено отдельное производство.
Мужчины организовали азартные игры, располагаясь в съемных квартирах. Для конспирации они регулярно меняли места дислокации. О новых адресах знали лишь «постоянники».
Сейчас горе-бизнесменам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовные дела вскоре будут назначены к слушанию. Что известно точно, так это то, что легко они не отделаются. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком вплоть до 6 лет.
По закону, онлайн-казино в нашей стране тоже запрещены. Решения о блокировке игорных сайтов могут принимать Налоговая служба, Роскомнадзор и Генеральная прокуратура.
Наказание за организацию и проведение азартных игр в Интернете грозит штрафом в размере до 1 миллиона рублей, штраф за рекламу азартных игр — до полумиллиона рублей. Стоит понимать, что за организацию онлайн-казино можно получить реальный срок, санкция предусматривает вплоть до 6 лет лишения свободы.
Игровая зависимость, как и шопоголизм, алкоголизм, клептомания имеют психологические причины. «Наш город» спросил мнение у тюменского психиатра Андрея Олькова.
Ольков отметил, что факторы, с которыми связано начало патологической зависимости от азартных игр часто кроются в особенностях личности человека. Это неспособность справляться с хроническим и длительным стрессом, когда хочется «успокоиться» и «отвлечься» от него. Это самое «успокоение» зависимые находят в игре.
Кроме того, это желание уединиться от окружающих. В моменты, когда не хочется делиться проблемами с близкими людьми, помогает игра.
«Еще один фактор — склонность к импульсивности и необдуманным решениям. Вариант не получить приз и проиграть просто «откидывается», подчеркнул Андрей.
Психиатр-нарколог Татьяна Сычова рассказала, как именно формируется зависимость. Когда человек выигрывает, он получает позитивное подкрепление. Однако, проигрыш неизбежен. Проиграв, появляется желание отыграться — порочный круг замыкается.
Процесс происходит незаметно для самого человека и его ближайшего окружения.
«О заболевании становится известно, когда возникают проблемы во всех сферах жизни — финансовые трудности, утрата интереса к хобби, проблемы в семье и на работе», сообщила врач.
Игроман ставит игру выше всего остального: близких людей, рабочих обязательств, других интересов. Проведённое за игрой время никак не соотносится с финансовыми возможностями, ценностями и планами на будущее.
«В случае отказа от игры возникает эмоциональная дисрегуляция, попросту неспособность контролировать свои реакции. Стоит понимать, что игромания — хроническое заболевание, человек может преодолеть зависимость и уйти в стойкую ремиссию», прокомментировала Сычова.
Насторожиться стоит, когда ваш близкий человек начал меняться, отгораживаться от окружающих, что-то скрывать, отказываться разговаривать, уходить из дома без причины.
«Какой-либо специальной таблетки от этого нет. Прежде всего необходима психотерапия, направленная на изменение привычных паттернов поведения. Возможна медикаментозная поддержка, если есть сопутствующие симптомы тревоги и депрессии», пояснила Татьяна Сычова.
Помощь может быть оказана только опытным врачом-психиатром путем назначения препаратов. Если психофармакотерапию совместить с психотерапией, эффективность лечения увеличивается в разы.