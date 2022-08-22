«Делайте ваши ставки»: как люди становятся игроманами?

Как известно, с 2009 года в России были запрещены казино и игровые залы. Игорные заведения разрешены только в четырех специальных зонах. «Наш город» выяснил, где все-таки можно поиграть, а также чем может быть чреват «интерес» к подобного рода развлечениям.

Сюжет Тюмень