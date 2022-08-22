Четверо тюменок вошли в состав симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета

Прослушивание музыкантов проходило в два этапа. Сначала прошел отбор в финальную группу конкурсантов, далее — в сам состав оркестра. Для того, чтобы попасть в состав, они должны был исполнить сольную программу, а также показать умение чтения с листа. Это исполнение незнакомой композиции в темпе, который требуется изначально. Авторские условия также должны быть соблюдены. Учитывался и навык работы в оркестровой группе.