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Четверо тюменок вошли в состав симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета

22 августа 12:27
Фото: 1Mi
Тюменки вошли в состав юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Они успешно прошли конкурс и пополнили ряды основного состава оркестра.
Сюжет
Тюмень

Виолончелистки Елизавета Полуянова, Ульяна Серебрякова, Василина Химей из класса преподавателя Светланы Коробовой и скрипачка Ясмин Кажгалиева из класса Елены Заякиной. Они являются выпускницами школы № 73 «Лира».

Прослушивание музыкантов проходило в два этапа. Сначала прошел отбор в финальную группу конкурсантов, далее — в сам состав оркестра. Для того, чтобы попасть в состав, они должны был исполнить сольную программу, а также показать умение чтения с листа. Это исполнение незнакомой композиции в темпе, который требуется изначально. Авторские условия также должны быть соблюдены. Учитывался и навык работы в оркестровой группе.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был основан в 2012 году.

Отборочные туры проходят во всех федеральных округах раз в два года. На прослушивание могут прийти не только студенты ведущих музыкальных институтов, но и ученики детских музыкальных школ, школ искусств и музыкальных училищ. Возрастной диапазон — от 10 лет до 21 года.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр старается находить талантливых и одаренных детей на ранних этапах музыкального образования. За прошедшие годы прослушивание в оркестр прошли более 4 500 человек.

Отметим, что департамент культуры Тюменской области оказывает поддержку любительским творческим коллективам с 2020 года в рамках реализации проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». За три года грант получили 18 творческих коллективов из 13 муниципальных образований Тюменской области на общую сумму более 5 млн руб.

Ранее «Наш город» писал о том, что в выходные в Тюмени прошел бесплатный концерт Тюменского филармонического оркестра.

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