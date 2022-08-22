«Аниме поражают своей жестокостью»: о запрете японской анимации в России

Тюменский родительский комитет неоднократно писал на своем сайте о губительном влиянии аниме на подростков. Представители ТРК призывали родителей к бдительности. Они утверждали, что практически каждый японский мультфильм изобилует сценами половых извращений, садизма и прочих отклонений, присущих только психически больным людям.
«Эти фильмы поражают своей античеловечностью, невообразимой жестокостью, лютой кровожадностью и дикими извращениями. Уважаемые родители, будьте бдительны»,написано на сайте тюменского родительского комитета.
«Наш город» пообщался с преподавателем китайского языка, ассистентом Центра иностранных языков и коммуникативных технологий Тюменского Государственного университета Яной Андреевой.
Она считает, что просмотр аниме — прекрасная возможность познакомиться с другой культурой. Как правило, подобные мультфильмы мотивируют подростков к изучению японского и китайского языков, что, безусловно, является достоинством мультипликации.
«В хорошем аниме раскрываются ценностные установки создателя в зависимости от жанра анимации и сюжета. Эти мультфильмы обладают большим воспитательным потенциалом»,высказала мнение преподаватель.
Яна Андреева посоветовала ознакомиться с душещипательной историей 14-летнего мальчика Сэйта и его сестры, которые потеряли близких во время Великой Отечественной войны под названием «Могила светлячков». Этот рассказ о детях, разворачивающийся на фоне общечеловеческой трагедии, не может оставить равнодушным.
«Рекомендую к просмотру. Как бы банально это не звучало, но аниме Хаяо Миядзаки однозначно должны быть в списке лучших, поскольку они затрагивают темы гуманизма, любви, семьи, взаимоотношений человека, природы и технологий»,поделилась Андреева.
Кроме того, преподаватель отметила, что аниме — мультфильмы не для маленьких детей. Они создаются для взрослой аудитории, в некоторых поднимаются вопросы жизни и смерти, жестокой реальности.
«Ограничение просмотра таких аниме для лиц, не достигших 18-летнего возраста, объяснимо»,прокомментировала она.
Студентка четвертого курса лингвистики София Дубова согласна с тем, что каждому человеку стоит посмотреть хотя бы одну картину Хаяо Миядзаки. По словам девушки, мир его работ — соседство реальности и волшебства, где можно насладиться не только сюжетной линией, но и невероятной рисовкой.
«Есть аниме, в которых поднимается тема семейной любви. Например, „Дитя чудовища“ и „Укрась прощальное утро цветами обещания“. После просмотра подобных работ, хочется позвонить близким и сказать, как сильно их любишь. И никакой жестокости»,подчеркнула София.
Студентка не считает, что насилие в аниме может породить насилие в жизни, так как это зависит от самого человека.
Напомним, что в России запретили к просмотру следующие аниме-сериалы: «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Токийский гуль», «Инуяшики». Также под запретом оказались и «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок маню», «Натюрморт в серых тонах».
Чуть позже запретили распространение картин «Этот замечательный мир», «Зомбилэнд», «Кошачий рай», «Любимчик принцесс» и «О моем перерождении».
«Было установлено, что аниме „Этот замечательный мир“ пропагандирует теорию перерождения, показывая, что после смерти возможна более интересная и бесконтрольная от родителей жизнь»,отметили на сайте Тюменского родительского комитета.
Мы поговорили с любителем японских мультфильмов Романом Касьяновым. Он дал оценку подобным запретам.
«Свинья везде найдет грязь. Можно видеть истинный смысл, заложенный автором, а можно заметить только кровопролитие и извращения»,считает Роман.
Касьянов согласился, что после просмотра аниме-сериала «Тетрадь смерти» некоторые слишком впечатлительные дети начинали вести свою «тетрадь смерти». Однако, претензий к мультфильму «Инуяшики» не понимает. По его мнению, это поучительное аниме, где главные протагонист и антагонист постоянно прогрессируют как личности, становятся простыми людьми, которые способны и на хорошие, и на плохие поступки.
«В „Токийском гуле“ много моментов преодоления себя, лояльности к другим людям. Что касается „Эльфийской песни“, то ее не стоит смотреть до 18 лет. Очень уж оно жестокое, но в то же время в нем скрыто множество важных посылов. При достаточной эрудированности, их можно увидеть. Запрет этих, да и других аниме — ненужная цензура»,поделился мнением молодой человек.
«Наш город» поинтересовался у Романа, какие мультфильмы стоит посмотреть детям.
К таким аниме он отнес «Mob Psycho 100». Эта картина про поиск себя, своих целей, желаний. Главный герой — один из сильнейших людей на планете, но ему не нужна эта сила, он хочет быть простым человеком, принципиально стараясь не использовать эту силу.
Он приобретает друзей, наставников, находит цели и идет к ним. Все это приправлено добротными боевыми сценами, в которых герою приходится использовать свою силу ради защиты других.
Также Касьянов порекомендовал обратиться к жанру сёнэн. Основная суть жанра в том, что главный герой — типичный упорный неудачник, который преодолевает невзгоды жизни и медленно идет к своей цели.
«Мотивация обеспечена»,коротко прокомментировал он.
По словам юноши, детям до 18 лет не подойдут артхаусные аниме, потому что они могут не понять суть происходящего. К таким он отнес «Паприку».
«Не стоит смотреть аниме, в которых много насилия. Сюда же — хентай с эротическими сценами»,добавил Роман.
«Наш город» связался с автором курса «Аниме и политическая философия» Александром Вилейкисом.
Для Александра аниме ничем не отличается от книг, кино и видеоигр.
«Это просто жанр видеоискусства, в который входит множество произведений, разных по качеству, жанру и сюжету. Ничего особенного в себе не содержит»,заключил он.
Если говорить о положительных сторонах аниме-сериалов, то это, безусловно, изучение японской философии и культуры, поиск ответов на насущные вопросы в жизни, а также наблюдение за яркими эмоциями персонажей. Каждый взрослый человек способен решить для себя, стоит смотреть тот или иной продукт. А вот то, что нравится детям — вопрос к родителям.