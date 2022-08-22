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«Аниме поражают своей жестокостью»: о запрете японской анимации в России

22 августа 11:14
Фото: скриншот YouTube
Не секрет, что популярная японская мультипликация аниме имеет поклонников по всему миру. Однако, тех, кто считает влияние аниме губительным, ничуть не меньше почитателей. «Наш город» постарался выяснить, какие японские мультфильмы подойдут к просмотру детям, а какие даже взрослой аудитории могут навредить.
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Тюмень

Тюменский родительский комитет неоднократно писал на своем сайте о губительном влиянии аниме на подростков. Представители ТРК призывали родителей к бдительности. Они утверждали, что практически каждый японский мультфильм изобилует сценами половых извращений, садизма и прочих отклонений, присущих только психически больным людям.

«Эти фильмы поражают своей античеловечностью, невообразимой жестокостью, лютой кровожадностью и дикими извращениями. Уважаемые родители, будьте бдительны»,написано на сайте тюменского родительского комитета.

«Наш город» пообщался с преподавателем китайского языка, ассистентом Центра иностранных языков и коммуникативных технологий Тюменского Государственного университета Яной Андреевой.

Она считает, что просмотр аниме — прекрасная возможность познакомиться с другой культурой. Как правило, подобные мультфильмы мотивируют подростков к изучению японского и китайского языков, что, безусловно, является достоинством мультипликации.

«В хорошем аниме раскрываются ценностные установки создателя в зависимости от жанра анимации и сюжета. Эти мультфильмы обладают большим воспитательным потенциалом»,высказала мнение преподаватель.

Фото: скриншот YouTube

Яна Андреева посоветовала ознакомиться с душещипательной историей 14-летнего мальчика Сэйта и его сестры, которые потеряли близких во время Великой Отечественной войны под названием «Могила светлячков». Этот рассказ о детях, разворачивающийся на фоне общечеловеческой трагедии, не может оставить равнодушным.

«Рекомендую к просмотру. Как бы банально это не звучало, но аниме Хаяо Миядзаки однозначно должны быть в списке лучших, поскольку они затрагивают темы гуманизма, любви, семьи, взаимоотношений человека, природы и технологий»,поделилась Андреева.

Кроме того, преподаватель отметила, что аниме — мультфильмы не для маленьких детей. Они создаются для взрослой аудитории, в некоторых поднимаются вопросы жизни и смерти, жестокой реальности.

«Ограничение просмотра таких аниме для лиц, не достигших 18-летнего возраста, объяснимо»,прокомментировала она.

Студентка четвертого курса лингвистики София Дубова согласна с тем, что каждому человеку стоит посмотреть хотя бы одну картину Хаяо Миядзаки. По словам девушки, мир его работ — соседство реальности и волшебства, где можно насладиться не только сюжетной линией, но и невероятной рисовкой.

Фото: скриншот YouTube

«Есть аниме, в которых поднимается тема семейной любви. Например, „Дитя чудовища“ и „Укрась прощальное утро цветами обещания“. После просмотра подобных работ, хочется позвонить близким и сказать, как сильно их любишь. И никакой жестокости»,подчеркнула София.

Студентка не считает, что насилие в аниме может породить насилие в жизни, так как это зависит от самого человека.

Запрет аниме в России

Напомним, что в России запретили к просмотру следующие аниме-сериалы: «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Токийский гуль», «Инуяшики». Также под запретом оказались и «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок маню», «Натюрморт в серых тонах».

Чуть позже запретили распространение картин «Этот замечательный мир», «Зомбилэнд», «Кошачий рай», «Любимчик принцесс» и «О моем перерождении».

«Было установлено, что аниме „Этот замечательный мир“ пропагандирует теорию перерождения, показывая, что после смерти возможна более интересная и бесконтрольная от родителей жизнь»,отметили на сайте Тюменского родительского комитета.

Мы поговорили с любителем японских мультфильмов Романом Касьяновым. Он дал оценку подобным запретам.

«Свинья везде найдет грязь. Можно видеть истинный смысл, заложенный автором, а можно заметить только кровопролитие и извращения»,считает Роман.

Касьянов согласился, что после просмотра аниме-сериала «Тетрадь смерти» некоторые слишком впечатлительные дети начинали вести свою «тетрадь смерти». Однако, претензий к мультфильму «Инуяшики» не понимает. По его мнению, это поучительное аниме, где главные протагонист и антагонист постоянно прогрессируют как личности, становятся простыми людьми, которые способны и на хорошие, и на плохие поступки.

«В „Токийском гуле“ много моментов преодоления себя, лояльности к другим людям. Что касается „Эльфийской песни“, то ее не стоит смотреть до 18 лет. Очень уж оно жестокое, но в то же время в нем скрыто множество важных посылов. При достаточной эрудированности, их можно увидеть. Запрет этих, да и других аниме — ненужная цензура»,поделился мнением молодой человек.

Фото: скриншот YouTube

Какие аниме смотреть детям?

«Наш город» поинтересовался у Романа, какие мультфильмы стоит посмотреть детям.

К таким аниме он отнес «Mob Psycho 100». Эта картина про поиск себя, своих целей, желаний. Главный герой — один из сильнейших людей на планете, но ему не нужна эта сила, он хочет быть простым человеком, принципиально стараясь не использовать эту силу.

Он приобретает друзей, наставников, находит цели и идет к ним. Все это приправлено добротными боевыми сценами, в которых герою приходится использовать свою силу ради защиты других.

Также Касьянов порекомендовал обратиться к жанру сёнэн. Основная суть жанра в том, что главный герой — типичный упорный неудачник, который преодолевает невзгоды жизни и медленно идет к своей цели.

«Мотивация обеспечена»,коротко прокомментировал он.

По словам юноши, детям до 18 лет не подойдут артхаусные аниме, потому что они могут не понять суть происходящего. К таким он отнес «Паприку».

«Не стоит смотреть аниме, в которых много насилия. Сюда же — хентай с эротическими сценами»,добавил Роман.

Фото: скриншот YouTube

Аниме — такое же искусство

«Наш город» связался с автором курса «Аниме и политическая философия» Александром Вилейкисом.

Для Александра аниме ничем не отличается от книг, кино и видеоигр.

«Это просто жанр видеоискусства, в который входит множество произведений, разных по качеству, жанру и сюжету. Ничего особенного в себе не содержит»,заключил он.

Если говорить о положительных сторонах аниме-сериалов, то это, безусловно, изучение японской философии и культуры, поиск ответов на насущные вопросы в жизни, а также наблюдение за яркими эмоциями персонажей. Каждый взрослый человек способен решить для себя, стоит смотреть тот или иной продукт. А вот то, что нравится детям — вопрос к родителям.

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