«Аниме поражают своей жестокостью»: о запрете японской анимации в России

«В „Токийском гуле“ много моментов преодоления себя, лояльности к другим людям. Что касается „Эльфийской песни“, то ее не стоит смотреть до 18 лет. Очень уж оно жестокое, но в то же время в нем скрыто множество важных посылов. При достаточной эрудированности, их можно увидеть. Запрет этих, да и других аниме — ненужная цензура»,поделился мнением молодой человек.