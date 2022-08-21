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Жителей дома в центре Тюмени после каждого дождя заливает водой

21 августа 12:22
Фото: 1Mi
Жителям пятиэтажного дома в центре Тюмени каждый раз после дождя приходится выбираться из подъезда минуя глубокую лужу. Вода поднимается на первом этаже практически до уровня колен. Видеоролик с затопленным подъездом местные жители опубликовали в сообществе Типичная Тюмень ЧП.
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Тюмень

Пятиэтажный дом по адресу Жигулевская, 1, был построен 58 лет назад. Согласно информации из открытых источников, здание не признано аварийным, общий износ составляет 45%. Всего в доме расположены 38 квартир. Самое интересное, что топит только второй подъезд. По словам местных жителей, в первом подъезде — сухо.

Обслуживает дом управляющая компания «Ямал», генеральным директором которой является Андрей Банацкий. По данным ФНС, за 2021 год УК понесла убытки. Выручка снизилась на 16% -до 27,5 миллионов рублей, убыток предприятия составил 1,2 миллиона рублей. Однако этот факт не отменяет обязательств УК по содержанию домового имущества.

#Новости#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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