Жителей дома в центре Тюмени после каждого дождя заливает водой

Пятиэтажный дом по адресу Жигулевская, 1, был построен 58 лет назад. Согласно информации из открытых источников, здание не признано аварийным, общий износ составляет 45%. Всего в доме расположены 38 квартир. Самое интересное, что топит только второй подъезд. По словам местных жителей, в первом подъезде — сухо.
Обслуживает дом управляющая компания «Ямал», генеральным директором которой является Андрей Банацкий. По данным ФНС, за 2021 год УК понесла убытки. Выручка снизилась на 16% -до 27,5 миллионов рублей, убыток предприятия составил 1,2 миллиона рублей. Однако этот факт не отменяет обязательств УК по содержанию домового имущества.