Жителей дома в центре Тюмени после каждого дождя заливает водой

Пятиэтажный дом по адресу Жигулевская, 1, был построен 58 лет назад. Согласно информации из открытых источников, здание не признано аварийным, общий износ составляет 45%. Всего в доме расположены 38 квартир. Самое интересное, что топит только второй подъезд. По словам местных жителей, в первом подъезде — сухо.