"Воды по колено": в тюменском дворе появилось озеро из дождевой воды

«Уже половина дня позади, а техники для откачки воды так и нет. Люди не могут пройти в аптеку, магазины пешком, а малыши - в спортивную школу на тренировки. Чтобы перейти к крыльцу секции, необходимо пройти через затопленный по колено водой проезд», пожаловались горожане в сообществе ЧС Тюмень.
Заметим, двор на Ватутина, затопленный дождевой водой, не единственный в городе. Ранее «Наш Город» писал, что в субботу после ливня, обрушившегося на областную столицу во второй половине дня, улицы Геологоразведчиков, 50 лет Октября, в Восточном и Заречном микрорайонах оказались под водой.
В ЖК «Преображенский» и «Айвазовский» из-за чрезмерного количества осадков забили фонтаны из ливневой канализации.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Тюмени ливневых дождей не ожидается. Сегодня в областной столице кратковременные осадки вероятны в вечернее время.