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"Воды по колено": в тюменском дворе появилось озеро из дождевой воды

21 августа 09:27
Фото: 1Mi
Настоящее озеро появилось в Тюмени на улице Ватутина в проезде между домами 55 и 79 после вчерашнего ливня. Местные жители отмечают, что из-за затопленных дождевой водой дорог и тротуаров невозможно добраться до аптеки, магазинов и спортивной школы. Уровень воды в лужах доходит до колен.

«Уже половина дня позади, а техники для откачки воды так и нет. Люди не могут пройти в аптеку, магазины пешком, а малыши - в спортивную школу на тренировки. Чтобы перейти к крыльцу секции, необходимо пройти через затопленный по колено водой проезд», пожаловались горожане в сообществе ЧС Тюмень.

Заметим, двор на Ватутина, затопленный дождевой водой, не единственный в городе. Ранее «Наш Город» писал, что в субботу после ливня, обрушившегося на областную столицу во второй половине дня, улицы Геологоразведчиков, 50 лет Октября, в Восточном и Заречном микрорайонах оказались под водой.

В ЖК «Преображенский» и «Айвазовский» из-за чрезмерного количества осадков забили фонтаны из ливневой канализации.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Тюмени ливневых дождей не ожидается. Сегодня в областной столице кратковременные осадки вероятны в вечернее время.

#Новости#Дождь#Лужи#Валентина Бурнашева#Общество
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