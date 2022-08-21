"Воды по колено": в тюменском дворе появилось озеро из дождевой воды

«Уже половина дня позади, а техники для откачки воды так и нет. Люди не могут пройти в аптеку, магазины пешком, а малыши - в спортивную школу на тренировки. Чтобы перейти к крыльцу секции, необходимо пройти через затопленный по колено водой проезд», пожаловались горожане в сообществе ЧС Тюмень.