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В Тюменской области число заболевших COVID-19 за сутки превысило 600 человек

21 августа 11:28
Фото: 1Mi
Более 600 жителей Тюменской области, в том числе более 90 детей, заболели коронавирусом за минувшие сутки. Тринадцать человек госпитализированы, один пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
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Тюмень

Накануне число заболевших COVID-19 составило 570 человек, сообщили «Нашему Городу» информационном центре правительства региона.

Всего с начала пандемии в Тюменской области было выявлено более двухсот тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В связи с ростом числа заболевших COVID-19 на данный момент в медицинских учреждениях региона действуют обязательные масочный режим и термометрия.

Продолжается вакцинация населения против COVID-19. В Тюмени прививку можно поставить не только в больницах, но и в пунктах вакцинации, которые работают на территории торгово-развлекательных центров «Сити Молл», «Кристалл», «Гудвин». Кроме того, возобновлена работа вакциномобилей у ТРЦ «Зеленый Берег».

В России за последние сутки, поданным оперштаба, число выявленных случаев COVID-19 достигло 39 тысяч 669. Днем ранее этот показатель составлял более 40 тысяч. Последний раз столько заболевших коронавирусом в стране было зарегистрировано в середине марта этого года.

#Новости#Тюмень#Коронавирус#Валентина Бурнашева#Общество
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