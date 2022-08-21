В Тюменской области число заболевших COVID-19 за сутки превысило 600 человек

Накануне число заболевших COVID-19 составило 570 человек, сообщили «Нашему Городу» информационном центре правительства региона.
Всего с начала пандемии в Тюменской области было выявлено более двухсот тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В связи с ростом числа заболевших COVID-19 на данный момент в медицинских учреждениях региона действуют обязательные масочный режим и термометрия.
Продолжается вакцинация населения против COVID-19. В Тюмени прививку можно поставить не только в больницах, но и в пунктах вакцинации, которые работают на территории торгово-развлекательных центров «Сити Молл», «Кристалл», «Гудвин». Кроме того, возобновлена работа вакциномобилей у ТРЦ «Зеленый Берег».
В России за последние сутки, поданным оперштаба, число выявленных случаев COVID-19 достигло 39 тысяч 669. Днем ранее этот показатель составлял более 40 тысяч. Последний раз столько заболевших коронавирусом в стране было зарегистрировано в середине марта этого года.