В Тюменской области число заболевших COVID-19 за сутки превысило 600 человек

Продолжается вакцинация населения против COVID-19. В Тюмени прививку можно поставить не только в больницах, но и в пунктах вакцинации, которые работают на территории торгово-развлекательных центров «Сити Молл», «Кристалл», «Гудвин». Кроме того, возобновлена работа вакциномобилей у ТРЦ «Зеленый Берег».