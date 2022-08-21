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В тюменском селе в ДТП погиб водитель. Он врезался в железнодорожный переезд

21 августа 03:39
Фото: ГИБДД Тюменской области
Житель Тюменской области погиб в субботу в дорожно-транспортном происшествии. В селе Новая Заимка 43-летний водитель Lada врезался в железнодорожный переезд. В результате аварии он скончался, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
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Тюмень

Известно, что тюменец был лишен прав за езду в состоянии алкогольного опьянения. Срок лишения должен был закончиться сегодня, 21 августа. По предварительным данным, за руль в этот раз он сел после употребления спиртных напитков.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшей аварии. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза погибшего водителя.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу в Абатском районе из-за нетрезвого водителя сконалась 37-летняя женщина, пассажирка автомобиля. Водитель не справился с управлением автомобиля и вылетел в кювет.

Обстоятельства трагедии выясняются. Точные данные о состоянии водителя будут известны после посмертной.

#Новости#Тюмень#ГИБДД#ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
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