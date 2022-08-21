В тюменском селе в ДТП погиб водитель. Он врезался в железнодорожный переезд

Известно, что тюменец был лишен прав за езду в состоянии алкогольного опьянения. Срок лишения должен был закончиться сегодня, 21 августа. По предварительным данным, за руль в этот раз он сел после употребления спиртных напитков.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшей аварии. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза погибшего водителя.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу в Абатском районе из-за нетрезвого водителя сконалась 37-летняя женщина, пассажирка автомобиля. Водитель не справился с управлением автомобиля и вылетел в кювет.
Обстоятельства трагедии выясняются. Точные данные о состоянии водителя будут известны после посмертной.