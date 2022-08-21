В тюменском селе поймали пьяного водителя. Он поехал в магазин за добавкой

В Бердюжском районе остановили 38-летнюю женщину за рулем Ford Mondeo. Водительница управляла машиной в состоянии алкогольного опьянения. Однако когда на нее стали составлять административный протокол, она попыталась убежать. В итоге беглянку догнали, но пытаясь скрыться от инспекторов в машине, женщина зажала сотруднику ГИБДД дверью автомобиля.
В итоге теперь на нее составлено два административных материала — второй за оказание сопротивления сотруднику полиции.
Еще одного любителя «горячительного» инспекторы ГИБДД поймали в селе Голышманово. 39-летний мужчина, как выяснилось, пил водку с пивом. Однако спиртное закончилось и он решил съездить в магазин за добавкой. Алкотестер показал 1,21 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.