В тюменском селе поймали пьяного водителя. Он поехал в магазин за добавкой

Более 40 водителей в состоянии алкогольного опьянения поймали за сутки на тюменских дорогах инспекторы ГИБДД. 31-летнюю нетрезвую водительницу задержали в Уватском районе. Автовладелица решила покататься после посиделок в кафе и в итоге въехала в столб, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

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