В Тюмени в жесткой аварии пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали сегодня в жесткой аварии в Тюмени на перекрестке улиц Восстания и Интернациональной. Здесь столкнулись автомобили Daewoo Matiz и Lada. По предварительным данным, один из водителей нарушил правила очередности проезда.

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