В Тюмени в жесткой аварии пострадали четыре человека

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что в результате аварии различные травмы получили четыре человека. На данный момент им оказывают необходимую медицинскую помощь. Официальные комментарии департамента здравоохранения ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени водитель автомобиля Lexus сбил едущего по пешеходному переходу 12-летнего школьника. Ребенок пересекал проезжую часть во время отключившегося из-за дождя светофора. В результате ДТП юный тюменец получил ушибы, от помощи медиков он отказался.