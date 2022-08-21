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В Тюмени в жесткой аварии пострадали четыре человека

21 августа 10:33
Фото: 1Mi
Четыре человека пострадали сегодня в жесткой аварии в Тюмени на перекрестке улиц Восстания и Интернациональной. Здесь столкнулись автомобили Daewoo Matiz и Lada. По предварительным данным, один из водителей нарушил правила очередности проезда.
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Тюмень

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что в результате аварии различные травмы получили четыре человека. На данный момент им оказывают необходимую медицинскую помощь. Официальные комментарии департамента здравоохранения ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени водитель автомобиля Lexus сбил едущего по пешеходному переходу 12-летнего школьника. Ребенок пересекал проезжую часть во время отключившегося из-за дождя светофора. В результате ДТП юный тюменец получил ушибы, от помощи медиков он отказался.

#Новости#Тюмень#ГИБДД#ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
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