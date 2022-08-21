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В Тобольске молодой водитель избил пенсионера за замечание

21 августа 06:06
Фото: 1Mi
Очевидцы рассказали о причине ссоры, произошедшей на этой неделе в Тобольске между двумя водителями. Конфликт начался на парковке у магазина «Монетка», где один из водителей припарковал свой автомобиль так, что закрыл выезд второму водителю.

Мужчина, 67-летний житель Тобольска, сделал замечание автовладельцу, после которого и завязалась словесная перепалка, закончившаяся уже побоями во дворе дома пенсионера.

«Мужчине 67 лет, он онкобольной. На парковке у магазина „Монетка“ молодой армянин поставил машину, преградив выезд пожилому тоболяку. Последний сделал замечание, началась перепалка. Позже пенсионер поехал домой, но армянин погнался за ним. Во дворе дома он кинулся в машину к пожилому мужчине, начал угрожать пистолетом и нанес несколько ударов по голове», сообщили подписчики сообщества Новости Тобольска I Тобольск Содействие.

Пожилой тоболяк получил повреждения барабанной перепонки. В настоящее время участники конфликта установлены, идёт проверка.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени неделю назад рядом с бульваром Шаимский произошла массовая драка. Участников потасовки пришлось разнимать сотрудникам Росгвардии и полиции. В результате инцидента никто не пострадал. На данный момент по факту произошедшего конфликта идет проверка.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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