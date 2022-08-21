В Тобольске молодой водитель избил пенсионера за замечание

«Мужчине 67 лет, он онкобольной. На парковке у магазина „Монетка“ молодой армянин поставил машину, преградив выезд пожилому тоболяку. Последний сделал замечание, началась перепалка. Позже пенсионер поехал домой, но армянин погнался за ним. Во дворе дома он кинулся в машину к пожилому мужчине, начал угрожать пистолетом и нанес несколько ударов по голове», сообщили подписчики сообщества Новости Тобольска I Тобольск Содействие.