В СНТ под Тюменью во время пожара погиб мужчина

К сожалению, когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь уже полностью охватил все здание. Во время тушения пожара в доме обнаружили тело мужчины. На данный момент его личность устанавливается. Причина возникновения огня выясняется, сообщили в МЧС.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе пожар произошел в частном жилом доме на улице Паровозной. К счастью, никто не пострадал. Но строение обгорело значительно –площадь территории, охваченной огнем, составила более 70 квадратных метров.