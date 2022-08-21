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В СНТ под Тюменью во время пожара погиб мужчина

21 августа 07:54
Фото: МЧС по Тюменской области
Под Тюменью в СНТ «Ручеек» сегодня ночью произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Во втором часу ночи в садовом обществе загорелся частный жилой одноэтажный дом площадью 80 квадратных метров. На место ЧП оперативно были направлены четыре единицы техники и 11 человек личного состава МЧС.
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Тюмень

К сожалению, когда спасатели прибыли на место происшествия, огонь уже полностью охватил все здание. Во время тушения пожара в доме обнаружили тело мужчины. На данный момент его личность устанавливается. Причина возникновения огня выясняется, сообщили в МЧС.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе пожар произошел в частном жилом доме на улице Паровозной. К счастью, никто не пострадал. Но строение обгорело значительно –площадь территории, охваченной огнем, составила более 70 квадратных метров.

#Новости#Тюмень#Пожар#МЧС#Валентина Бурнашева#Общество
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