В СНТ под Тюменью во время пожара погиб мужчина

Под Тюменью в СНТ «Ручеек» сегодня ночью произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Во втором часу ночи в садовом обществе загорелся частный жилой одноэтажный дом площадью 80 квадратных метров. На место ЧП оперативно были направлены четыре единицы техники и 11 человек личного состава МЧС.

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