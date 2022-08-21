В Играх ГТО примет участие спортсменка из Тюмени

В свои 19 лет Анна уже имеет внушительный спортивный опыт и достижения. Она — чемпионка России по функциональному многоборью, мастер спорта по спортивной гимнастике, кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике и функциональному многоборью. Девушка учится в Тюменском индустриальном университете, работает и тренируется в кроссфит-зале Neft.