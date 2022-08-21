В Играх ГТО примет участие спортсменка из Тюмени

Состязания будут проходить на «Арене ГТО». Для участия в играх отбор прошли 32 мужчины и 12 женщин со всей России, в том числе и Анна.
В свои 19 лет Анна уже имеет внушительный спортивный опыт и достижения. Она — чемпионка России по функциональному многоборью, мастер спорта по спортивной гимнастике, кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике и функциональному многоборью. Девушка учится в Тюменском индустриальном университете, работает и тренируется в кроссфит-зале Neft.
На играх ГТО Анна — единственная спортсменка из нашего региона, ставшая одной из 44 сильнейших атлетов страны.
Игры ГТО впервые пройдут в самом восточном регионе нашей страны и впервые — в рамках VII Восточного экономического форума. Отдельным дивизионом на играх выступят команды субъектов Дальневосточного федерального округа.
Стоит отметить, что одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. К 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59%.