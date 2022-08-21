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Тюменский ТРЦ «Гудвин» ждет масштабная реконструкция

21 августа 10:14
Фото: 2ГИС
Тюменский торгово-развлекательный центр «Гудвин» ждет реконструкция. К зданию ТЦ в будущем планируют дополнительно пристроить еще 10 тысяч квадратных метров торговой площади. Об этом рассказал в интервью на YouTube-канале «Диалоги о городе» директор компании «Сибинтел-Холдинг» Владимир Шевчик.
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Тюмень

По его словам, помимо достройки дополнительных квадратов, в торговом центре обновят инженерные коммуникации, фасады здания. Также будет произведена реконструкция паркинга с пробивкой створов дорог.

«Мы покажем городу, что можно сделать реновацию на ровном месте и дать второе дыхание любому проекту», подчеркнул Владимир Шевчик.

Бизнесмен также отметил, что на данный момент популярность крупных торговых площадей свыше 100 тысяч квадратных метров уходит в прошлое. Сегодня актуальны небольшие локальные торговые заведения площадью не более 40 тысяч квадратных метров, которые находятся в шаговой доступности.

«С уходом из России многих брендов, крупные ТЦ сегодня испытывают стресс — провал по трафику посетителей в них достигает 50%. В небольших ТРЦ этот показатель составляет всего 20%», пояснил Владимир Шевчик.

Отметим, компания «Сибинтел-Холдинг» работает в Тюменской области более тридцати лет. На счету предприятия — строительство таких крупных объектов, как ЖК «Даудель», ТРЦ «Гудвин», «Премьер», «Галерея Вояж», бизнес-центров «Петр Столыпин» и «Дежнев», аквапарка «Лето — Лето».

За 2021 год ООО «Сибинтел-Холдинг» увеличил выручку на 689% — до 386 миллионов рублей. Читая прибыль возросла на 70% и составила 24,6 миллиона рублей.

#Новости#Тюмень#ТРЦ "Гудвин"#Реконструкция#Валентина Бурнашева#Экономика
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