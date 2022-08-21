Тюменский ТРЦ «Гудвин» ждет масштабная реконструкция

Бизнесмен также отметил, что на данный момент популярность крупных торговых площадей свыше 100 тысяч квадратных метров уходит в прошлое. Сегодня актуальны небольшие локальные торговые заведения площадью не более 40 тысяч квадратных метров, которые находятся в шаговой доступности.