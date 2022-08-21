Кириенко рассказал, для чего в Пятигорске проводят форум "Машук"

По утверждению Кириенко, работа с талантами должна вестись круглый год. Под Москвой уже открыли мастерскую управления «Сенеж», на Крымском полуострове проводят творческий форум молодежи «Таврида», а на Северный Кавказ россияне съезжаются на форум «Машук». Теперь здесь работает и одноименный центр знаний. Круглый год здесь будут проходить подготовку преподаватели со всей страны.