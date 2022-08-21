Кириенко рассказал, для чего в Пятигорске проводят форум "Машук"

В этот раз на форум, приуроченный к открытию Всероссийского образовательного центра знаний, съехались порядка тысячи россиян. В новом центре будет проводиться профпереподготовка сотрудников сферы образования, там же будут реализовываться просветительские программы.
Кириенко рассказал слушателям, что 2023 год, по указу Владимира Путина, объявили Годом наставника, педагога, учителя. Он подчеркнул то, что одной из главных задач государства является повышение квалификации преподавателей в целях повышения уровня образования среди молодых специалистов и создания необходимой конкуренции, сообщает newstracker.ru.
По утверждению Кириенко, работа с талантами должна вестись круглый год. Под Москвой уже открыли мастерскую управления «Сенеж», на Крымском полуострове проводят творческий форум молодежи «Таврида», а на Северный Кавказ россияне съезжаются на форум «Машук». Теперь здесь работает и одноименный центр знаний. Круглый год здесь будут проходить подготовку преподаватели со всей страны.
Также он рассказал о результатах исследования общества «Знание». Они показали, что вопреки сложившемуся в обществе мнению о “поколении тиктока” современные молодые люди вполне способны фокусировать внимание на определенной задаче на долгое время.
Также Кириенко внес предложение учредить премию «Машук». Она будет выдаваться за лучшие образовательные проекты по итогам года.
Владимир Владимиров, глава Ставропольского края, уверен, что новый образовательный центр будет способствовать расширению географии распространения лучших мировых практик, и полагает, что положительное влияние будет оказано также на образовательную систему регионов.
Он отметил важность того, что педагоги из разных областей РФ будут проходить обучение на Ставрополье.
В состав центра знаний «Машук» включены учебные части, коворкинг-пространства, жилые корпуса, а также территории для занятий спортом и отдыха.