В Тюменской области поймали нетрезвого водителя большегруза. Он пил водку по дороге

Водитель большегруза рассказал, что трудится в поселке на стройплощадке. Также признался в том, что водку употреблял по дороге. Кстати, во время оформления административного протокола сотрудниками ГИБДД, 60-летний мужчин продолжал употреблять горячительный напиток.