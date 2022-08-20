В Тюменской области поймали нетрезвого водителя большегруза. Он пил водку по дороге

Водитель большегруза рассказал, что трудится в поселке на стройплощадке. Также признался в том, что водку употреблял по дороге. Кстати, во время оформления административного протокола сотрудниками ГИБДД, 60-летний мужчин продолжал употреблять горячительный напиток.
В ближайшее время в отношении юридического лица, на которого работает любитель спиртного, будет организована проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Исетском районе сотрудники ГИБДД задержали пьяного жителя Курганской области за рулем Chevrolet. 41-летний мужчина направлялся из гостей домой. Также в пятницу, 19 августа, на трассе Тюмень — Омск поймали водителя с признаками наркотического опьянения. На автовладельца составлен административный протокол.