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В Тюменской области поймали нетрезвого водителя большегруза. Он пил водку по дороге

20 августа 05:44
Фото: ГИБДД по Тюменской области
Нетрезвого водителя самосвала МАЗ поймали накануне инспекторы ГИБДД на 127-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск. Алкотестер показал 1,22 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
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Тюмень

Водитель большегруза рассказал, что трудится в поселке на стройплощадке. Также признался в том, что водку употреблял по дороге. Кстати, во время оформления административного протокола сотрудниками ГИБДД, 60-летний мужчин продолжал употреблять горячительный напиток.

В ближайшее время в отношении юридического лица, на которого работает любитель спиртного, будет организована проверка.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Исетском районе сотрудники ГИБДД задержали пьяного жителя Курганской области за рулем Chevrolet. 41-летний мужчина направлялся из гостей домой. Также в пятницу, 19 августа, на трассе Тюмень — Омск поймали водителя с признаками наркотического опьянения. На автовладельца составлен административный протокол.

#Новости#Тюмень#ГИБДД#Нетрезвые водители#Валентина Бурнашева#Общество
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