В тюменской кулинарии пироги и булки хранят на полу

«Я не думаю, что свежую выпечку так должны хранить. Данное действие увидели на улице Мира», написал автор фото.
В комментариях под постом тюменцы предположили, что таким образом выпечку охлаждают перед упаковкой. Безусловно, это является нарушением санитарных норм — ведь делать это необходимо на специальных стеллажах, а не на полу и с открытой дверью на улицу.
«Работал там в доставке. Это самое безобидное, что вы можете увидеть. Поработал там месяц, понял, что не хочу иметь с этим дело, не хочу травить людей. Уволился. Там полный бардак», написал Алексей В.
Отметим, с начала этого года управление Роспотребнадзора по Тюменской области проверили порядка 400 объектов, осуществляющих производство и реализацию хлебобулочных и кондитерских изделий. По итогам проверок из продажи были изъяты одиннадцать партий хлебобулочных и кондитерских изделий весом 23 килограмма.