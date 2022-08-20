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В тюменской кулинарии пироги и булки хранят на полу

20 августа 04:27
Фото: 1Mi
Тюменцев возмутил способ хранения выпечки в одной из городских кулинарий. Фотографии булок и пирогов, стоящих на подносе на полу в коридоре заведения, опубликовал в сообществе ЧС Тюмень один из местных жителей.

«Я не думаю, что свежую выпечку так должны хранить. Данное действие увидели на улице Мира», написал автор фото.

В комментариях под постом тюменцы предположили, что таким образом выпечку охлаждают перед упаковкой. Безусловно, это является нарушением санитарных норм — ведь делать это необходимо на специальных стеллажах, а не на полу и с открытой дверью на улицу.

«Работал там в доставке. Это самое безобидное, что вы можете увидеть. Поработал там месяц, понял, что не хочу иметь с этим дело, не хочу травить людей. Уволился. Там полный бардак», написал Алексей В.

Отметим, с начала этого года управление Роспотребнадзора по Тюменской области проверили порядка 400 объектов, осуществляющих производство и реализацию хлебобулочных и кондитерских изделий. По итогам проверок из продажи были изъяты одиннадцать партий хлебобулочных и кондитерских изделий весом 23 килограмма.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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