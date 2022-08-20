В тюменской колонии нашли селедку, фаршированную наркотиками

Аналогичный случай произошел и в ИК-1. Только здесь наркотик предприимчивые тюменцы поместили в картофель. Кроме того, пронести его в посылке даже не пытались — просто перебрасывали через забор.
Странных посетителей обнаружили 16 августа сотрудники УФСИН по время патрулирования участка. Картофель с наркотическим веществом у них изъяли и отдали на экспертизу, пишет «Тюменская область сегодня».
Ранее в СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области в передаче от мужчины 1996 года рождения обнаружили бутылку шампуня с подозрительным содержимым. Позже выяснилось, что там был спрятан гашиш. Данная передачка предназначалась одному из следственно-арестованных.