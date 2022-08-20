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В тюменской колонии нашли селедку, фаршированную наркотиками

20 августа 06:23
Фото: 1Mi
Селедку, нашпигованную наркотиками, пытались передать в одной из посылок заключенным тюменской исправительной колонии № 4. Фаршированную необычной начинкой рыбу, шприцом с метилэфедроном и пакетиком с порошкообразным веществом, обнаружили в продуктовом наборе у 40-летней женщины.
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Тюмень

Аналогичный случай произошел и в ИК-1. Только здесь наркотик предприимчивые тюменцы поместили в картофель. Кроме того, пронести его в посылке даже не пытались — просто перебрасывали через забор.

Странных посетителей обнаружили 16 августа сотрудники УФСИН по время патрулирования участка. Картофель с наркотическим веществом у них изъяли и отдали на экспертизу, пишет «Тюменская область сегодня».

Ранее в СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области в передаче от мужчины 1996 года рождения обнаружили бутылку шампуня с подозрительным содержимым. Позже выяснилось, что там был спрятан гашиш. Данная передачка предназначалась одному из следственно-арестованных.

#Новости#УФСИН#Тюмень#Наркотики#Валентина Бурнашева#Общество
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