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В тюменском ЖК появился фонтан: ливневка не прошла испытания дождем

20 августа 12:45
Фото: 1Mi
Прошедший в Тюмени дождь вновь продемонстрировал существующие областной столице проблемы с ливневыми канализациями и ЖКХ. По сообщениям очевидцев, под водой оказались опять несколько городских улиц.

Видеоролик и фотографии с затопленными дождевой водой автодорогами на улицах 50 лет Октября, Геологоразвечиков, в Заречной и Восточной частях города тюменцы опубликовали в социальных сетях.

Также очевидцы засняли на видео бьющую фонтаном ливневую канализацию в ЖК «Правобережный».

«В ЖК „Правобережный“ ливневка не выдержала дождя», сообщили горожане.

Отметим, последний раз сильный ливень прошел в Тюмени 11 августа. Ликвидация последствий непогоды и откачка воды с городских улиц продолжалась почти сутки.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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