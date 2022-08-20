В тюменском ЖК появился фонтан: ливневка не прошла испытания дождем

Прошедший в Тюмени дождь вновь продемонстрировал существующие областной столице проблемы с ливневыми канализациями и ЖКХ. По сообщениям очевидцев, под водой оказались опять несколько городских улиц.

Видеоролик и фотографии с затопленными дождевой водой автодорогами на улицах 50 лет Октября, Геологоразвечиков, в Заречной и Восточной частях города тюменцы опубликовали в социальных сетях. Также очевидцы засняли на видео бьющую фонтаном ливневую канализацию в ЖК «Правобережный». «В ЖК „Правобережный“ ливневка не выдержала дождя», сообщили горожане. Отметим, последний раз сильный ливень прошел в Тюмени 11 августа. Ликвидация последствий непогоды и откачка воды с городских улиц продолжалась почти сутки.