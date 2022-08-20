В тюменском ЖК появился фонтан: ливневка не прошла испытания дождем

Видеоролик и фотографии с затопленными дождевой водой автодорогами на улицах 50 лет Октября, Геологоразвечиков, в Заречной и Восточной частях города тюменцы опубликовали в социальных сетях.
Также очевидцы засняли на видео бьющую фонтаном ливневую канализацию в ЖК «Правобережный».
«В ЖК „Правобережный“ ливневка не выдержала дождя», сообщили горожане.
Отметим, последний раз сильный ливень прошел в Тюмени 11 августа. Ликвидация последствий непогоды и откачка воды с городских улиц продолжалась почти сутки.