В Тюмени сбили ребенка на велосипеде

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что авария произошла на регулируемом пешеходном переходе во время отключения светофорного объекта. Водитель наехал на школьника, когда тот пересекал на велосипеде проезжую часть дороги.
В результате ДТП ребенок получил ушибы. «Наш Город» отправил запрос в департамент здравоохранения. Официальные комментарии о состоянии пострадавшего в аварии школьника ожидаются.
Ранее nashgorod.ru писал, что в Тюмени на этой неделе на улице Южной водитель Honda сбил двух девочек. Школьницы перебегали дорогу на красный сигнал светофора.