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В Тюмени сбили ребенка на велосипеде

20 августа 11:57
Фото: «НашГород»
13-летний велосипедист попал сегодня под колеса автомобиля на улице Газовиков, 65. Дорожно-транспортной происшествие произошло в 16:01. На место аварии оперативно выехали сотрудники службы МЧС и скорой помощи.
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Тюмень

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что авария произошла на регулируемом пешеходном переходе во время отключения светофорного объекта. Водитель наехал на школьника, когда тот пересекал на велосипеде проезжую часть дороги.

В результате ДТП ребенок получил ушибы. «Наш Город» отправил запрос в департамент здравоохранения. Официальные комментарии о состоянии пострадавшего в аварии школьника ожидаются.

Ранее nashgorod.ru писал, что в Тюмени на этой неделе на улице Южной водитель Honda сбил двух девочек. Школьницы перебегали дорогу на красный сигнал светофора.

#Новости#Тюмень#ГИБДД#ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
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