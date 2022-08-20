В Тюмени погибли молодые деревья

Отметим, принцип перетяжек деревьев применяют для того, чтобы ускорить плодоношение растения. Для этого полосу из тонкой жести или другого неэластичного материала накладывают по окружности ствола и сверху плотно закрепляют проволокой. Этот прием позволяет ограничить отток к корням питательных и способствует закладке цветковых почек, которые через год-два начнут плодоносить.