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В Тюмени погибли молодые деревья

20 августа 09:19
Фото: 1Mi
В Тюмени гибнут деревья из-за проволочной перетяжки на стволах молодых растений. Металлический жгут врезается в ствол и в итоге дерево в месте перетяжки ломается. Фотографии искалеченных растений тюменцы опубликовали в сообществе ЧС Тюмень.
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Тюмень

«Проезд Солнечный, 3,5,7. Сажают деревья, делают перетяжки, но забывают их убрать. Дерево растет и в месте перетяжки в итоге ломается даже от небольшого ветра», отметили горожане.

Отметим, принцип перетяжек деревьев применяют для того, чтобы ускорить плодоношение растения. Для этого полосу из тонкой жести или другого неэластичного материала накладывают по окружности ствола и сверху плотно закрепляют проволокой. Этот прием позволяет ограничить отток к корням питательных и способствует закладке цветковых почек, которые через год-два начнут плодоносить.

Однако пояс надо своевременно убирать, не дожидаясь его врезания в ствол. В противном случае дерево просто сломается.

#Новости#Тюмень#Благоустройство#Валентина Бурнашева#Общество
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