В Тюмени неизвестные украли из FixPrice полную корзину батареек

Видеоролик опубликовали в социальных сетях.
В комментариях под видео, тюменцы предположили, что, скорее всего, украденный товар будет реализован в будущем в одном из городских ларьков.
«Зачем обычно шоколад и кофе корзинами выносят? Явно не для того, чтобы самим есть - ларечникам сдают за полцены. Работа у них такая», написал Сергей В.
Также некоторые подписчики сообщества ЧС Тюмень отметили, что возможно похитителям нужны не сами батарейки, а их содержимое. Только остается открытым вопрос, для каких целей.