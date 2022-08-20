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В Тюмени неизвестные украли из FixPrice полную корзину батареек

20 августа 04:55
Фото: 1Mi
Необычная кража произошла накануне вечером в одном из магазинов сети FixPrice в Тюмени. Двое неизвестных мужчин похитили из торговой точки корзину батареек. Тюменцев, выходящих из магазина с полной корзиной неоплаченного товара, запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в заведении.

Видеоролик опубликовали в социальных сетях.

В комментариях под видео, тюменцы предположили, что, скорее всего, украденный товар будет реализован в будущем в одном из городских ларьков.

«Зачем обычно шоколад и кофе корзинами выносят? Явно не для того, чтобы самим есть - ларечникам сдают за полцены. Работа у них такая», написал Сергей В.

Также некоторые подписчики сообщества ЧС Тюмень отметили, что возможно похитителям нужны не сами батарейки, а их содержимое. Только остается открытым вопрос, для каких целей.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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